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Çanta seçimine dikkat

Okul alışverişi yapacak veli ve öğrencilerin bazı şeylere dikkat etmesi gerekiyor

Çanta seçimine dikkat

Okul alışverişi yapacak veli ve öğrencilerin bazı şeylere dikkat etmesi gerekiyor

16 Eylül 2013 Pazartesi 00:20
Çanta seçimine dikkat
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  Merve KAYA


AKADEMİ Kırtasiye Sahibi Halit Kaya, 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı başında okul alışverişi yapacak öğrenci ve velilere bir dizi önerilerde bulundu. Geçtiğimiz hafta ana sınıfları ve ilköğretim birinci sınıfların ders başı yaptığını hatırlatan Kaya, “2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı yarın (bugün) resmen başlıyor. Öğrencilerle beraber velileri de bir okul heyecanı sardı” dedi. Okul alışverişi yapan velilerin özellikle çanta seçimine dikkat etmelerini isteyen Kaya, çanta seçiminde çocukların anatomisine uygun çantaların seçilmesi gerektiğini kaydetti. Aşırı büyük ve çocuk anatomisine uygun olmayan çantaların tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kaya, “Yine çantalarda ‘talet’ maddesine dikkat edilmesi gerekiyor. Veliler, ‘talet içermez’ ibaresi olmayan ürünleri tercih etmemeli. Yine boya ve yapıştırıcı grubunda, özellikle yapıştırıcı grubunda alınacak ürünlerin ‘solvent’ içermemesi gerekiyor. Boyaların Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmasına dikkat edilmeli. 18 yaş altına uçucu madde bağımlılığına karşı su bazlı yapıştırıcılar tercih edilmeli. Bu, Sağlık Bakanlığı tarafından da desteklenen bir proje. Şu anda Alanya'da tüm okul, kırtasiye ve işyerlerinde bunun denetimi yapılıyor. Veliler, kitap seçimi konusunda öğrencinin seviyesine göre kitap seçimi yapılmalı. Çok zorlayıcı ve müfredat dışı kaynaklar tercih edilmemeli. Akademi Kırtasiye'ye gelen her velimiz tüm kırtasiye malzemesini, tüm çeşit ve markaları burada bulabilir ve en uygun fiyatlarla temin edebilirler. Yardımcı kaynak konusunda da Alanya'da sektörde bir numara olduğumuzu iddia edebiliriz. Bünyemizde 30 farklı yayınlardan ilköğretim kaynağı ve lise grubunda da 98 farklı ürünü Akademi Kırtasiye'den rahatlıkla bulabilirler. Her öğretmen, veli ve öğrencimiz tüm kitapları indirim talep etmeden direkt indirimli halde satın alabilirler. Kırtasiyemizde de yüzde 15-20 sezona özel bir kampanyamız var. Kitap konusunda yıl boyu indirim yapıyoruz. Tüm markalarda indirimimiz devam ediyor" dedi. 

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Son Güncelleme: 16.09.2013 00:23
Anahtar Kelimeler:
OKUL ALIŞVEİŞSağlık
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