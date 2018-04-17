Canlı yayındayken 2 milyon dolarını çaldılar!

IAN Balina adlı, kripto para yayınları yapan YouTuber, canlı yayındayken 2 milyon dolarlık kripto parası çalındı.
CANLI YAYINDA FARK ETTİ
YouTube üzerinde yaptığı canlı yayın esnasında gelen bir yorum, durumu açık ederken, Balina yoruma yanıt vermeden 15 dakika daha yayın yaptı. Bir güç kesintisi ile yayının kesildiğini belirten Balina, birkaç saat sonra yayına döndü. Bu esnada durumu fark ettiğini belirten yayıncı, kendi sisteminde Google hesaplarından çıkış yapıldığını gördüğünü söyledi.
HACK'LENDİĞİNİ ANLADIĞI İÇİN YAYINI SONLANDIRDI
Ancak daha sonra Telegram üzerindeki grubunda, canlı yayını hack'lendiğini anladığı için sonlandırdığını yazdı ve durum hakkında bir tweet de attı.
116 BİN YOUTUBE TAKİPÇİSİNE SAHİP
Özellikle kripto paralardaki halka arz (ICO) süreçleriyle ilgili yorumlarıyla tanınan Ian Balina, 116 bin YouTube takipçisine sahip. Balina'nın Telegram grubunun ise 26 binden fazla üyesi bulunuyor.
20 MİLYON NUCLEUS BİSİON, 2 MİLYON PARETO NETWORK VE 1 MİLYON LOOM
Etherscan'deki cüzdan işlemlerine göre, Balina'nın kripto paraları canlı yayın esnasında çalınmış. Cüzdan işlemlerine göre, 20 milyon Nucleus Bision, 2 milyon Pareto Network ve 1 milyon Loom para çalındı.
KURTARICI HESAP OLARAK TANIMLADIĞI E-POSTA ADRESİNDEN ULAŞTIKLARINI DÜŞÜNÜYOR
Balina, hacker'ların hesabına eski okulunda aldığı ve diğer hesaplarına kurtarıcı hesap olarak tanımladığı e-posta adresi üzerinden ulaştıklarını düşünüyor.
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