Canlı yayında tecavüze yeltenen kişiyi nasıl öldürdüğünü anlattı

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Yaşamdan Hikayeler' programına konuk olan ünlü türkücü Dilberay, canlı yayında hapse neden girdiğini anlattı.

"7-8 YERİNDEN BIÇAKLADIM"

Almanya'da turne sırasında kendisine tecavüz etmek isteyen kişiyi öldürdüğünü belirten Dilberay, "Başıma kötü bir şey gelmesin diye vurdum adamı. 7-8 yerinden bıçakladım. Ah vah etmedim. Sarkıntılık yapmak istedi, o da boğazında kaldı" dedi.

8 AY 21 GÜN HAPİS YATTI

Ünlü türkücü, işlediği cinayet yüzünden Hollanda'da 8 ay 21 gün cezaevinde kaldı.