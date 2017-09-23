Canlı yayında tecavüze yeltenen kişiyi nasıl öldürdüğünü anlattı

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Yaşamdan Hikayeler' programına konuk olan ünlü türkücü Dilberay, canlı yayında hapse neden girdiğini anlattı.
"7-8 YERİNDEN BIÇAKLADIM"
Almanya'da turne sırasında kendisine tecavüz etmek isteyen kişiyi öldürdüğünü belirten Dilberay, "Başıma kötü bir şey gelmesin diye vurdum adamı. 7-8 yerinden bıçakladım. Ah vah etmedim. Sarkıntılık yapmak istedi, o da boğazında kaldı" dedi.
8 AY 21 GÜN HAPİS YATTI
Ünlü türkücü, işlediği cinayet yüzünden Hollanda'da 8 ay 21 gün cezaevinde kaldı.
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