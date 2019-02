Canlı yayında kan donduran ifade: Et parçaları geliyordu!

ATV yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 2017 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde öldürülen Adem Kara dosyası araştırıyor. Bütün gözler ise amca oğlu Hakan Kara'ya çevrilmiş durumda. Adem Kara'nın cesedinin kokusunu bastırmak için kaz ölüsü kullandığı iddia edilen Hakan beyin çelişkili ifadeleri programa damga vurdu.

İFADESİ KAN DONDURDU

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir cinayetinde sır perdesini aralamaya çalışıyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen cinayette 48 yaşındaki Adem Kara öldürülerek evinin yakınındaki bir su kuyusuna atıldı. 2017 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kaybolan Adem Kara 15 gün sonra bir kuyuya atılmış bir halde cesedi bulundu. Adem Kara'nın en yakınındaki kişide amca oğlu Hakan Kara. Hakan Kara'nın çelişkili ifadeleri ise programa damga vurdu. Kara'nın ceset kokusunu bastırmak için kazı öldürüp astığı öne sürüldü. Bugün canlı yayına gelmeyen Hakan Kara yine dikkatleri üzerine çekti. Adem Kara'nın ölümüyle ilgili bir diğer şüpheli de diğer akraba Cemal Kara. Cemal Kara ise avukatı izin vermediği için hiç programa katılmadı. Programda hem Cemal Kara'nın Hemde Hakan Kara'nın notlarla gezmesi ve aynı ifadeleri vermesi 3. bir kişi mi var şüphesi akıllara getirdi. Programda okunan Cemal Kara'nın eşi Emine Kara'nın verdiği ifade ise kan dondurdu.

"SU KUYUSUNDAN ET PARÇALARI GELİYORDU"

Emine Kara verdiği ifadede "Adem Kara'nın cesedi bulunmadan yaklaşık 20 gün önce musluktan gelen kokuyu duymaya başladım. Ne zamanki evimizin önünün bahçede çalıştıktan sonra ayakkabıları ve ihtiyaç olan başka şeyleri bu suda yıkamak istesem sudan kötü koku geldiğini hissediyordum.Bu arada eşime sürekli suyun lağam gibi koktuğunu söylüyordum. Ben ona söyledikçe oda bana 'öyle bir şey yok sana öyle geliyordur öyle bir şey olmaz' diyordu. Ceset bulunmadan yaklaşık 10-15 gün önce bahçede domates fidanı dikmiştim ve çamurlanan çizmelerimi yıkıyordum. O esnada kızım Serap işten geldi ve bana seslenerek 'Anne bu su kötü kokuyor." dedi. Eşim Cemal Kara'ya ben sürekli su kokuyor deyince madem kokuyor bu suyu açma" dedi.

"DEPOYA SÜREKLİ SU BASIYORDU"

Sözlerine şu şekilde devam eden Emine Kara, "Bu sırada Hakan Kara'yada suyun koktuğunu söyledim ve depoyu temizletmesini istedim. Hakan bana tamama dedi ama temizletmedi. Aynı zamanlarda komşumuz ve eşimin halasının oğlu Celalettin Özlü'de bizim evin oralarında bulunan bahçesine fidan dikmek için geliyordu. Bir gün Celalettin Özlü nane fidanı dikerken sudan et parçaları gibi parçalar geldiğini görmüş." -Emine Kara verdiği ifadeye şöyle devam etti "Bir kaç kere kuyuyu temizletmesi için Hakan Kara'ya söylediğim halde Hakan Kara tamam dedi ama suyu temizletmedi. Hatta Adem Kara kaybolduktan sonra Hakan Kara kış günü sürekli depoya su basıyordu. Eşimde neden su basıyorsun her yer çamur demiş Hakan'da eşime ben kullanacağım demiş" ifadelerini kullandı.

KEÇİLERİNİ SATTI

Programdaki bir diğer olay ise Adem Kara kaybolduktan sonra Hakan Kara Adem Kara'nın keçilerinin Osman Özdemir'e sattığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca Osman bey Adem beye olan yüklü miktardaki parayı da Hakan beye verdiğini söylemişti.Bütün bu iddiaların Hakan bey dün reddetse de programa canlı olarak bağlanan katılan Osman Özdemir iddialarının arkasında durdu. Emine Kara'nın bu kan donduran ifadelerinin ardından gözler yine amacaoğulları Hakan Kara ve Celal Kara'ya tekrardan çevrildi. Kördüğüm olan cinayet ise hala çözülemedi.