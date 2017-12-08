Canlı yayında görülmemiş istek: Kocamı başkasıyla evlendirmek istiyorum

BEYAZ TV'de Nur Viral'in sunumuyla ekrana gelen 'Hayatta Her şey Var' programına telefonla bağlanan kadın izleyici, anlattıklarıyla hem stüdyodakilerin hem de ekran başındakilerin ağızlarını açıkta bıraktı.

"ARTIK KOCAMA YETMİYORUM"

İsmini vermek istemeyen kadın izleyici 14 yaşında evlendiğini belirterek "Artık kocama yetmediğimi düşünüyorum. Bu yüzden kocamı başka bir kadınla evlendirmek istiyorum." dedi.

"BİZİMLE ALAY MI EDİYORSUNUZ?"

Programın sunucu Nur Viral, "Bizimle alay mı ediyorsunuz?" diye sormadan edemedi.