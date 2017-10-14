Canlı yayında DNA testi

BALÇİÇEK İlter’in sunduğu Olay Yeri programında ilginç anlar yaşandı.

Balçiçek İlter’le Olay Yeri programının deneyimli ekibi tam 7 yıldır kayıp olan Melike’yi arıyor. Melike 18 Ocak 2011’de kaybolmuştu. Melike’nin annesi Fatma Hanım, Muharrem A. adlı kişinin önce büyük kızını istediğini, vermeyince küçük kızı Melike’yi kaçırdıklarını iddia etmişti.

ORTAYA ÇIKAN GENÇ KIZ MELİKE Mİ?

Günlerdir kızını arayan Fatma Hanım’ın yüzünü güldüren haber bir ihbarla geldi. Malatya’dan gelen görüntülerdeki genç kızı ailesi Melike’ye çok benzetti.

VE İLK BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Ailenin Melike olduğunu iddia ettiği genç kızın “Ben Tuğba’yım” demesi akıllarda soru işareti bıraktı.

MELİKE Mİ, TUĞBA MI? NEFESLER TUTULDU, HERKES BU SORUNUN CEVABINI BEKLİYOR

Canlı yayında bir araya gelen anneden ve Tuğba’dan alınan tükürük örnekleri genç kızın kim olduğunu ortaya çıkaracak. İlerleyen günlerde herkesi ekrana kilitleyen bu sorunun cevabı Balçiçek İlter’le Olay Yeri’nde açığa çıkacak.