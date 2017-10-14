Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.212
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8278
EURO
4.2966
Hangi ayda, hangi balığı tüketmeli
Hangi ayda, hangi balığı tüketmeli
Tuvalette sakın telefon kullanmayın
Tuvalette sakın telefon kullanmayın
Tırnaklar neden sararır?
Tırnaklar neden sararır?
banner468

Canlı yayında DNA testi

Star'da ekrana gelen programda canlı yayında DNA testi yaptılar

Canlı yayında DNA testi

Star'da ekrana gelen programda canlı yayında DNA testi yaptılar

14 Ekim 2017 Cumartesi 23:39
Canlı yayında DNA testi
banner404

BALÇİÇEK İlter’in sunduğu Olay Yeri programında ilginç anlar yaşandı.
Balçiçek İlter’le Olay Yeri programının deneyimli ekibi tam 7 yıldır kayıp olan Melike’yi arıyor. Melike 18 Ocak 2011’de kaybolmuştu. Melike’nin annesi Fatma Hanım, Muharrem A. adlı kişinin önce büyük kızını istediğini, vermeyince küçük kızı Melike’yi kaçırdıklarını iddia etmişti.
ORTAYA ÇIKAN GENÇ KIZ MELİKE Mİ?
Günlerdir kızını arayan Fatma Hanım’ın yüzünü güldüren haber bir ihbarla geldi. Malatya’dan gelen görüntülerdeki genç kızı ailesi Melike’ye çok benzetti.
VE İLK BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ
Ailenin Melike olduğunu iddia ettiği genç kızın “Ben Tuğba’yım” demesi akıllarda soru işareti bıraktı.
MELİKE Mİ, TUĞBA MI? NEFESLER TUTULDU, HERKES BU SORUNUN CEVABINI BEKLİYOR
Canlı yayında bir araya gelen anneden ve Tuğba’dan alınan tükürük örnekleri genç kızın kim olduğunu ortaya çıkaracak. İlerleyen günlerde herkesi ekrana kilitleyen bu sorunun cevabı Balçiçek İlter’le Olay Yeri’nde açığa çıkacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Dna TestiStar TVBalçiçek İlterOlay Yeri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aamir Khan Kim Milyoner İster'e katıldı! İşte ödülün gideceği adres
Aamir Khan Kim Milyoner İster'e katıldı! İşte ödülün gideceği adres
Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 14 Ekim Sayısal Loto sonuçları
Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 14 Ekim Sayısal Loto sonuçları
THY uçağı rahatsızlanan yolcu için 7 saat tur attı
THY uçağı rahatsızlanan yolcu için 7 saat tur attı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim