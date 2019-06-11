‘Canlı yayın Binali Yıldırım’a kaybettirir’

KARAGÖZ, şöyle konuştu: "İleri demokrasilerde ender rastlanan bu yayın, tabi ki bir demokratik gereklilik olduğu için değil, seçimde geride gidenin puan kazanma ihtiyacı için düzenlenecek. Evet, ortak yayınlar genellikle geriden takip eden adaylar için bir can simidi, çıkış noktasıdır, ancak bu kez şöyle bir fark var. Haksız ve adaletsiz bir seçim iptalinin ardından, yapılacak bu yayında daha önce İmamoğlu'na oy vermiş olan hiç kimse, bir iki kelimeyi eksik ya da fazla söyledi diye oyunu değiştirmez, çünkü kararını zaten 31 Mart'ta vermiştir, bunu gerekirse bir onur ve gurur meselesi yapar. Yani İmamoğlu yayın boyunca adeta kendisine halk tarafından verilmiş ‘Seçilmiş Başkan’ koruma kalkanı altında olacak. Ancak Binali Yıldırım başarısız bir yayın geçirirse kaybı çok daha büyük olur. Netice olarak, evet ender rastlıyoruz ama büyütecek bir şey yok, iki aday oturup konuşacak. Bize de ancak oy kaygısı için değil, demokrasi kaygısı için düzenlenecek nice açık oturumlar dilemek düşer.”