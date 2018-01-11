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Çankırılılar Alanya'da dernek kuruyor

Alanya'da yaşayan Çankırılılar dernek kurmak için kolları sıvadı.

Çankırılılar Alanya'da dernek kuruyor

Alanya'da yaşayan Çankırılılar dernek kurmak için kolları sıvadı.

11 Ocak 2018 Perşembe 21:38
Çankırılılar Alanya'da dernek kuruyor
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ÇANKIRILAR Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kuruluş çalışmalarını üstlenen Alanya'nın tanınmış avukatlarından Ertuğrul Yeşildal "Alanya'da yaklaşık 850 civarında Çankırılı hemşerimiz yaşıyor. Ve birbirimizi tanımıyoruz. Dernek kurmamızdaki amaç birbirimizi tanımak ve birbirimize yardımcı olmak. Zaman zaman sosyal etkinlikler düzenleyerek yöremizin örf ve adetlerini yaşamak ve yaşatmak. Mart ayında derneğimizi faaliyete geçireceğiz" dedi.
 

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Son Güncelleme: 11.01.2018 21:42
Anahtar Kelimeler:
DernekÇankırıAlanya
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