Canan Tan Antalya'da okuyucularıyla buluştu

Yazar Canan Tan, 2. Kepez Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla buluştu.

Canan Tan Antalya'da okuyucularıyla buluştu
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KEPEZ Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini düzenlediği Kepez Kitap Fuarı, okur ve yazarları bir araya getirmeye devam ediyor. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı 2. Kepez Kitap Fuarı'nda, Türkiye'nin önde gelen yazarlarından Canan Tan, okuyucularıyla buluştu. 'Piraye', 'En Son Yürekler Ölür', 'Aşkın Sanal Halleri', 'Hasret', 'Pembe ile Yusuf' gibi birçok kitap kaleme alan Canan Tan, kitap fuarında Antalyalı okuyucuları tarafından sevgiyle karşılandı. Saatler süren imza gününde ünlü yazar, okuyucularının kitaplarını imzalarken, sevenleri de bol bol hatıra fotoğrafı çekti. İmza gününde yazar Tan'ın okuyucuları stant önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Edebiyat yarışmalarında birçok ödül alan Canan Tan, kitap yazarlığı dışında gazetelerdeki makaleleri ile de geniş okuyucu kitlesine ulaşıyor.

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