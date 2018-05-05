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Canan Karatay kelle paça çorbası istedi, nedenini bu sözlerle açıkladı...

Canan Karatay, yemek için gittiği balık restoranında balık yerine kelle paça çorbası içmeyi tercih edince başka bir işletmeden kendisine çorba getirildi. Gazetecilerin "Neden balık yemediniz?" sorusu üzerine Karatay, öğlen yemek yemediğini, genellikle çorba tükettiğini ve bu yüzden en çok sevdiği kelle paça çorbası içmeyi tercih ettiğini söyledi.

Canan Karatay kelle paça çorbası istedi, nedenini bu sözlerle açıkladı...

Canan Karatay, yemek için gittiği balık restoranında balık yerine kelle paça çorbası içmeyi tercih edince başka bir işletmeden kendisine çorba getirildi. Gazetecilerin "Neden balık yemediniz?" sorusu üzerine Karatay, öğlen yemek yemediğini, genellikle çorba tükettiğini ve bu yüzden en çok sevdiği kelle paça çorbası içmeyi tercih ettiğini söyledi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:48
Canan Karatay kelle paça çorbası istedi, nedenini bu sözlerle açıkladı...
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TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "2. Yerel Tohum Takas  Şenliği", Tekirdağ'ın yanı sıra Edirne ve Kırklareli'nden çiftçilerin katılımıyla  sahil dolgu alanda yapıldı.

Trakyalı çiftçiler, tohumun önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen  şenlikte tohum takası yaptı.

"HASTALIKLARIN TEMELİ ÇOCUKLUKTA ATILIYOR"

Şenlik kapsamında düzenlenen söyleşiye katılan Prof. Dr. Karatay,  geleneksel, yerel tohumların önemli doluğunu söyledi.

Karatay, sağlıklı yaşam için doğal beslenmenin önemine işaret ederek  "Hepimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği, bizim sağlıklı yaşlanmamız  tabii ki sağlıklı, doğal, bozulmamış, işlem görmemiş, GDO'suz, tarım ilaçsız,  besinlerle beslenmeye bağlı. Sağlık yalnız fiziksel sağlık değildir. Vücut bir  bütündür, fizik ve ruh sağlığı bir aradadır. Temelinde de sağlıklı beslenme,  sağlıklı yaşama, çevresel toksinlerden uzaklaşma var." diye konuştu.

Şekerli ve gazlı içeceklerin çocuklar için zararlı olduğunu dile  getiren Karatay, "Havamız , suyumuz ve toprağımız kirlendi. Bütün dünyada da bu  böyle. Gelişmiş ülkelerin en büyük sorunu gençlerin kısa ömürlü olacak olması  düşüncesi. Bütün dünya, toplumlar ve sağlık kurumları, bakanlıklar çocukların ve  gençlerin, daha sağlıklı olması için uğraşıyorlar, bunun için kanunlar  çıkarılıyor. Şekerli ve gazlı içecekler, çocuklarımızı zehirliyor. Bu nedenle  hastalıkların temeli çocuklukta atılıyor. Bu nedenle İngiltere'de son zamanlarda  gazlı ve şekerli içeceklere yüksek vergi geldi." ifadelerini kullandı.

Karatay, Türkiye'de ve dünyada kanserin arttığına dikkati çekerek,  şunları kaydetti:

"Şeker en tatlı zehirdir. İstiklal bağırsaklarımızdadır. Yeni kabul  edildi ama asırlardır bilinen bir şey. Ben tarihi, tarihteki uygulamaları  hatırlatıyorum. Milattan önce 5. yüzyılda Hipokrat diyor ki 'Bütün hastalıklar  bağırsaklarda başlar.' Aynı şeyi 19. yüzyılda İbni Sina da söylüyor; 'Bağırsaklar  sağlam olursa kafanızda sağlam olur.' diye. Bağırsaklarda 3 trilyon mikrop  yaşıyor. Biz 3 trilyon mikropla zaten yaşıyoruz. Ama bu mikroplardan dost olan  var düşman olan var. İşlem gayet basit; dost olanları öldürmezsek ve dost olanı  çoğaltırsak, düşman olanı azaltırsak hastalanmıyoruz. Dost bakterileri öldüren;  yapay, suni gıdalar, fabrikadan gelen her türlü yiyecek, içecek, GDO'lu  yiyecekler ve tarım zehirleridir."

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Anahtar Kelimeler:
Canan KaratayKelle Paça çorbası
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