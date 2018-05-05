Canan Karatay kelle paça çorbası istedi, nedenini bu sözlerle açıkladı...



TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "2. Yerel Tohum Takas Şenliği", Tekirdağ'ın yanı sıra Edirne ve Kırklareli'nden çiftçilerin katılımıyla sahil dolgu alanda yapıldı.

Trakyalı çiftçiler, tohumun önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen şenlikte tohum takası yaptı.

"HASTALIKLARIN TEMELİ ÇOCUKLUKTA ATILIYOR"

Şenlik kapsamında düzenlenen söyleşiye katılan Prof. Dr. Karatay, geleneksel, yerel tohumların önemli doluğunu söyledi.

Karatay, sağlıklı yaşam için doğal beslenmenin önemine işaret ederek "Hepimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği, bizim sağlıklı yaşlanmamız tabii ki sağlıklı, doğal, bozulmamış, işlem görmemiş, GDO'suz, tarım ilaçsız, besinlerle beslenmeye bağlı. Sağlık yalnız fiziksel sağlık değildir. Vücut bir bütündür, fizik ve ruh sağlığı bir aradadır. Temelinde de sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşama, çevresel toksinlerden uzaklaşma var." diye konuştu.

Şekerli ve gazlı içeceklerin çocuklar için zararlı olduğunu dile getiren Karatay, "Havamız , suyumuz ve toprağımız kirlendi. Bütün dünyada da bu böyle. Gelişmiş ülkelerin en büyük sorunu gençlerin kısa ömürlü olacak olması düşüncesi. Bütün dünya, toplumlar ve sağlık kurumları, bakanlıklar çocukların ve gençlerin, daha sağlıklı olması için uğraşıyorlar, bunun için kanunlar çıkarılıyor. Şekerli ve gazlı içecekler, çocuklarımızı zehirliyor. Bu nedenle hastalıkların temeli çocuklukta atılıyor. Bu nedenle İngiltere'de son zamanlarda gazlı ve şekerli içeceklere yüksek vergi geldi." ifadelerini kullandı.

Karatay, Türkiye'de ve dünyada kanserin arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şeker en tatlı zehirdir. İstiklal bağırsaklarımızdadır. Yeni kabul edildi ama asırlardır bilinen bir şey. Ben tarihi, tarihteki uygulamaları hatırlatıyorum. Milattan önce 5. yüzyılda Hipokrat diyor ki 'Bütün hastalıklar bağırsaklarda başlar.' Aynı şeyi 19. yüzyılda İbni Sina da söylüyor; 'Bağırsaklar sağlam olursa kafanızda sağlam olur.' diye. Bağırsaklarda 3 trilyon mikrop yaşıyor. Biz 3 trilyon mikropla zaten yaşıyoruz. Ama bu mikroplardan dost olan var düşman olan var. İşlem gayet basit; dost olanları öldürmezsek ve dost olanı çoğaltırsak, düşman olanı azaltırsak hastalanmıyoruz. Dost bakterileri öldüren; yapay, suni gıdalar, fabrikadan gelen her türlü yiyecek, içecek, GDO'lu yiyecekler ve tarım zehirleridir."