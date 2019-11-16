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Canan Karatay, bardak bardak zeytinyağı içti!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Kilis’te, zeytin ve zeytinyağı tanıtım günlerine katılarak, bardak bardak zeytinyağı içerek faydalarını anlattı

GÜNCEL 16.11.2019, 14:01 16.11.2019, 14:02
Canan Karatay, bardak bardak zeytinyağı içti!
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KİLİS'TE Zeytin ve Zeytinyağı tanıtım günleri İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın katılımıyla renkli geçti. Zeytin ve Zeytinyağı tanıtım günleri saygı duruyu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Törende bir konuşma yapan , İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Tarım ve Zeytinciliğin bölgenin önemli bir geçim kaynağı olduğunu ifade ederek, “İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak kurulduğumuz 2010 yılından beri bölgemizin tarımsal ve kırsal kalkınma katkı sağlayacak, çok önemli projelere imza attık. Bu bağlamda ülkemizdeki 26 kalkınma ajansı içerisinde 2019 yılında tarımsal kalkınma porjelerine tahsis ettiğimiz 20 milyon dolar kaynakla, ülkemizdeki kalkınma ajansları içerisinde birinci olduk” dedi.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis’in önemli bir şehit olduğunu toplananın yapıldığı yerin arkasında Zeytin Dalı hareketi yapıldığını ifade ederek, “ Arkamızda kahraman ordumuzun Suriye’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatını gerçekleştirdiği yer,  burada insanlar aylarca uzun süre ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Ama hiçbir zaman zeytinlerini vatanlarını , topraklarını bırakıp gitmeyi düşünmediler. Çünkü buralar atalarımızdan bizlere kaldı. Kilis zeytinin vatanıdır, Mezopotamyadır. Burada ilklerin yaşanmasının sebebi de buralara aşık olmaktır. Kilis zeytinyağı organiktir” dedi. 

Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis’in organik Zeytinyağı merkezi olduğunu ifade ederek, “Her ne kadar sınırlar bizleri ayırmışta olsa, gönül coğrafyamızın içerisinde bulunan Osmanlı toprakları içerisinde bulunan Afrin bölgesi, Kilis bölgesi, Musabeyli bölgesi bu coğrafya dünyanın en eski zeytinin olduğu bölgedir”dedi.
Kilis Valisi Recep Soytürk’de Kilis’te göreve başlayalı bir yıl olduğunu ifade ederek,” Göreve başladığımda bana söylenen dünyanın en eski zeytin ağaçları, burasıdır. Dünyanın en kaliteli zeytinyağı da Kilis’tedir. Bunu bir yıldır yaşıyorum. Gerçekliği çok yüksektir. Bizim bunu belgelerimiz lazım, sertifika almamız lazım. Bu nedenle üniversite ile rektörümüz Prou. DR. Mustafa Doğan Karacoşkun ile dekanlarımıza bu çalışmaları bir yandan yürütüyoruz. Dünyanın en eski ve en kaliteli zeytinyağını bir kere sertifikasını olmamız gerekiyor” dedi. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Zeytinyağının ana sütünün aynısı olduğunu ifade ederek, “Doğanın yetişkinlere bahşettiği ana süttür. Ne demek ana sütü, ‘bütün hastalıları önler demek’ Bağışıklık sistemini güçlendirir” dedi
Zeytinyağı Alzheimer’i önlüyor
Prof. Dr. Canan Karatay, Zeytinyağının karaciğer yağlanmasını giderdiğini ifade ederek, “Karaciğer yağlanması gidince de beyinde toparlanır. Alzheimer’i önler, Parkinson’u önler, Demans (bunama) önler, özellikle zeytinyağı organik olduğu için Alzheimer’i önleyicidir. Tedavi eder,.yaşlılarımızın, hatta yaşlanmadan da sabah akşam, bir küçük bardak içirilmesi lazım, özellikle evlerde yaşlılara sabah akşam bir kahve fincanı soğuk sıkım doğal, organik Kilis zeytinyağı verilmelidir. Neden bağırsakları çalıştırır, bağırsaklardaki florayı düzeltir. Yapılan son araştırmalarda göstermiştir ki bağırsak florası bozuk olanlar Alzheimer oluyor. Bağırsak florası olanlar Parkinson oluyor. florası bozuk olanlar kanser oluyor.  Meme kanseri oluyor. Meme kanserini dahi önlediği gösterilmiştir, soğuk sıkım zeytinyağının” ifadesini kullandı.Program boyunca Prof. Dr. Canan Karatay,bardak bardak zeytinyağı içti, daha sonra zeytin yağı fabrikasını gezen Karatay, Zeytin Fidanı diktikten sonra zeytin hasadına katıldı.
 
 

#canan karatay #Bardak #zeytinyağı
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