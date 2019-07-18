Canan Kaftancıoğlu'nun davasına Alanyalı avukat

2013 yılında, Paris’te üç kadının infaz edilmesi üzerine attığı tweet nedeniyle ,terör örgütü propagandası yapmakla suçlanan Canan Kaftancıoğlu’nun duruşması bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde yapılacak. Kaftancıoğlu’nun duruşmasına, CHP Yönetim Kurulu Hukuk İşleri Yöneticisi Av. Müge Gezginci, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu çatısı altında katılacak. Gezginci; “7 yıl öncesinde de siyasi bir kimliği bulunmasına rağmen, İstanbul İl Başkanı olduktan sonra Canan Kaftancıoğlu’nun yazdıklarının gündeme getirilmesi, bir kadının başarısına set çekmekten başka bir şey değildir. Siyasette kadınlar da var olacaktır. Erkek adalet değil gerçek adalet istiyoruz, federasyon olarak yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.' dedi.