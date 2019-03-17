'Çanakkale gururu, bir vahşetin dehşeti ile gölgelenemez'

DİM, mesajında "Türk kurtuluş ve istiklal mücadelesinin en hazin sahnelerine sahip olan Çanakkale Savaşı'nın üzerinden 104 yıl geçti. Daha nice yüzyıllar geçse de milletimiz bu vatanın kara bağrında kefensiz yatan o evlatlarını asla unutmayacak. 18 Mart 1915 tarihinde bu eşsiz zaferi kazanan ecdadın torunları olmaktan gurur duyuyoruz. Milletimiz, Çanakkale'de imkansızlıklar içerisinde, canlarını hiçe sayarak büyük bir destan yazmıştır. Kahraman ecdadımızın kanlarını dökerek bizlere miras bıraktığı bu vatanı dünyada hak ettiği konuma taşımak için hepimiz daha çok çalışmalı, o günleri asla unutmamalıyız. Vatan toprağını düşmana çiğnetmemek için canını feda ederek tüm dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirten isimli, isimsiz tüm kahramanlarımızı ve bu vesileyle tüm vatan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anarken, kahraman gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

'DÜNYA BU VAHŞETİ ASLA UNUTMAYACAK'

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünün kutlandığı bu önemli günde tüm dünyanın, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerinde cuma namazı sırasında 50 Müslüman'ın vahşice katledilip, 40’tan fazla Müslüman'ın da yaralanmasıyla sonuçlanan vahşeti lanetlediğini de hatırlatan Dim "Bu ırkçı, faşist ve insanlık dışı saldırının failleri arasında İslam düşmanlığını körükleyenler de yer almaktadır. Terörün her türlüsünü, ayrıca bu vahşeti onaylar tarzda açıklamalar yapan küstah, ırkçı ve faşist politikacıları da lanetliyoruz. Dünya bu vahşeti asla unutmayacak, sorumlularını hep lanetle hatırlayacaktır. Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde yaşadığımız gurur, bu vahşetin dehşeti ile asla gölgelenemez. İbadet ederken kurşun yağmuruna tutularak şehit edilen insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2019, 16:51