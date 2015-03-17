Çanakkale Destanı 100 yaşında

TAM 1 asır önce Çanakkale'de canlarını veren ancak düşmana geçit vermeyen kahramanlarımız, tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da çeşitli etkinliklerle anılacak.

Tüm yurtta olduğu gibi '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 100. Yıldönümü Kutlama Programı' yarın Alanya'da da gerçekleşecek. Kutlama programı kapsamında saat 09.00'da Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başlayacak törende önce kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenkleri sunulacak. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra törene katılanlar Alanya Kültür Merkezi'ne (AKM) geçecek. AKM'deki törenin sona ermesinin ardından tüm katılımcılar Alanya Şehitliği'ne hareket edecek. Protokol tarafından şehitlik özel defterinin imzalanmasından sonra şehitlerin mezarları ziyaret edilecek. Daha sonra Alanya Belediyesi tarafından şehit yakınlarına Alanya Öğretmenevi'nde bir yemek verilecek. Öte yandan belirlenen 6 ayrı grup Alanya'daki 7 şehidin mezarını ziyaret edecek.