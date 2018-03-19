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'Çanakkale'de sargı bezi ve morfin yoktu'

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, "Çanakkale'de cephanemiz eksik değildi. Çanakkale'de insanlarımız, askerlerimiz aç falan da değildi. Olmayan bir şey vardı bizde, sargı bezi ve morfin" dedi

'Çanakkale'de sargı bezi ve morfin yoktu'

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, "Çanakkale'de cephanemiz eksik değildi. Çanakkale'de insanlarımız, askerlerimiz aç falan da değildi. Olmayan bir şey vardı bizde, sargı bezi ve morfin" dedi

19 Mart 2018 Pazartesi 22:06
'Çanakkale'de sargı bezi ve morfin yoktu'
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SELÇUK Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, "Çanakkale'de cephanemiz eksik değildi. Çanakkale'de insanlarımız, askerlerimiz aç falan da değildi. Olmayan bir şey vardı bizde, sargı bezi ve morfin" dedi. Manavgat Müftülüğü, Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde Atatürk Kültür Merkezi'nde konferans düzenledi. SÜ Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Muşmal'ın 'Çanakkale Destanı Şehit Mektupları ve Hikayeleri' konulu konferansını Kaymakam Mustafa Yiğit, Müftü Mustafa Atilla, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle vatandaş takip etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansta açılış konuşmasını yapan Müftü Mustafa Atilla, şehitler için dua etti. SÜ Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muşmal, Churchill'in ifadesiyle "Türklerin boğazını sıkacağız" diyerek 50'ye yakın ülke askerinin Çanakkale'ye getirildiğini belirterek, Çanakkale Savaşı'nın son yüzyılda Türklerin yaşadığı en büyük savaşlardan biri olduğunu hatırlattı. 18 Mart'ta kutlanılanın Deniz Zaferi'nin kazanıldığı gün olduğunu aktaran Muşmal, asıl muharebelerin ise deniz zaferinin ardından 251 bin şehidin olduğu kara savaşlarında yaşandığını belirtti.
'ÇANAKKALE'DE OLMAYAN ŞEY MORFİNDİ'
Çanakkale savaşlarında İngilizlerin kolonilerindeki Müslüman halkı, "Pis, barbar Türklerin ellerinden halifeyi kurtarmaya gidiyoruz, halifeyi kurtaracağız" diyerek kandırdığını ve itilaf devletlerinin Çanakkale Savaşları için toplamda 1 milyondan fazla asker getirdiğini anlatan Prof. Dr. Muşmal, "Osmanlı Devleti varını, yoğunu seferberliğe ayırdı. Öyle ki türkülere konu olan 1315'lileri dahi seferberliğe dahil ederek, topyekûn varlık, yokluk mücadelesi yürüttüğü bir savaşla karşı karşıya kaldı. Çanakkale'de cephanemiz eksik değildi, yani bizim yokluğunu çektiğimiz şey kurşun değildi. Çanakkale'de insanlarımız, askerlerimiz aç falan da değildi. Analarımız onlara neler yapıp, gönderdi. Yani biz askerlerimizi aç bırakmadık. Çanakkale'de yok olan iman da değildi, cesaret de değildi. Olmayan bir şey vardı bizde, sargı bezi ve morfin. Morfinin olmayışı çok önemli bir husus. Çünkü morfin bu kadar yaralının, bu kadar şehidin olduğu ortamda, özellikle kara savaşlarında en fazla ihtiyacımız olan şeydi" diye konuştu.
'ÇANAKKALE RUHU BUGÜN AFRİN'DE YAŞIYOR'
Konferansta Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen askerler tarafından kaleme alınan mektuplardan ve şiirlerden örnekler sunan Prof. Dr. Muşmal, tüm bu mektupların orijinallerinin Ankara'da Kızılay'ın arşivinde bulunduğunu, talep edenlerin kamuya açık olan bu mektupları görüp okuyabileceğini söyledi. Bu mektuplar ve hikayelerde adı geçenlerin her şeyden önce insan olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Muşmal, şöyle dedi: "Biz Çanakkale'de okumuş bir nesli kaybettik. İşte bu ruh bugün Afrin'de de var. Afrin'e giden askerlere soruyorlar 'Nereye gidiyorsunuz' diye, 'Bayrama' diyorlar, bir asker 'Kızılelma'ya gidiyoruz' dedi. Dünya üzerinde hiçbir ordunun askeri yok ki savaşa bayrama gider gibi gitsin. İşte dün Çanakkale'de cepheye gidenlerle bugün Afrin'e gidenler aynı ruhu taşıyor, Çanakkale ruhu bugün Afrin'de yaşıyor." 

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Anahtar Kelimeler:
Selçuk ÜniversitesiÇanakkale
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