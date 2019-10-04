Çanakkale'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem panik yarattı.
GÜNCEL 04.10.2019, 19:47
AFAD Deprem Dairesi'nin geçtiği verilere göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen3,5 büyüklüğündeki deprem saat 18:54'te oldu. . Sarsıntı yerin 5,6 km altında gerçekleşti.
KANDİLLİ DEPREMİ 3.7 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathane ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
DÜN AKDENİZ AÇIKLARINDA DA DEPREM OLMUŞTU
Dün Akdeniz'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve İzmir, Antalya ve Muğla'da hissedilmişti. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5,3 olarak açıklarken; Kandilli Rasathanesi 5,1 ve AFAD ise 5,0 olarak duyurmuştu. Deprem, Yunan Adaları başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Muğla gibi çevre illerde de hi
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