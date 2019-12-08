Can Yaman'a bir şok daha! Rol arkadaşları takipten çıktı
Son dönemde yaptığı açıklamaları ve hareketleriyle gündemden düşmeyen Can Yaman'a tepkiler bitmiyor. Şimdi de ünlü kadın oyuncular, Yaman'ı takipten çıkardı
GÜNCEL 08.12.2019, 13:18
'Libido' açıklamasının ardından, İspanya'da kadın hayranına söylediği sözle magazin gündemine bomba gibi düşen Can Yaman'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Son olarak bir röportaj esnasında İspanyol muhabirle de flört etmeye çalışan Yaman'a ünlü kadın oyunculardan şaşırtan hamle geldi.
Can Yaman Hürriyet gazetesine verdiği röportajda “Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; libidosu olanlar, libidosu olmayanlar...Cast da buna göre yapılmalı” demişti. Bu sözlerin ardından Pınar Deniz, yeni dizi projesinde oyuncuyla başrolü paylaşmayı reddetmişti.
Bir dönem Can Yaman ile 'Gönül İşleri' adlı dizide rol alan Sinem Kobal ile Farah Zeynep Abdullah da oyuncuyu takipten çıktı.
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