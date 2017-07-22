Çamurlu at acı gerçeği ortaya çıkardı!

OLAY, ilçeye bağlı Mercan köyünde meydana geldi. Müzeyyen ve Hüseyin Küçükşen çifti, ilçeye bağlı İzzetiye Mahallesi'nden at arabasıyla kekik toplamak üzere Mercan köyündeki gölete gitti. Müzeyyen ve Hüseyin Küçükşen'in bulunduğu at arabası, kısmen suyla kapanan göletteki köprüden geçtiği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi. Müzeyyen ve Hüseyin Küçükşen çifti devrilen at arabasından gölete düştü. Eyerinden kurtulan at ise yakında bulunan Büyükdoğanca köyüne gitti.

GÖLETTE CESETLERİ BULUNDU

Üzeri çamurlu sahipsiz atı gören köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Küçükşen çiftinden haber alamayan yakınları da jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde Mercan köyü göletinde yaptıkları aramada Müzeyyen ve Hüseyin Küçükşen'in cesetlerini buldu.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Çiftin cesetleri Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturma sürüyor.