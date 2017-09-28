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Çamlıca yoluna bakım

Büyükşehir Belediyesi, Çamlıca Mahallesi'nin yollarına bakım yaptı

Çamlıca yoluna bakım

Büyükşehir Belediyesi, Çamlıca Mahallesi'nin yollarına bakım yaptı

28 Eylül 2017 Perşembe 10:09
Çamlıca yoluna bakım
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi, kırsal alanlardaki yollara bakım onarım ve asfalt çalışması yapıyor. Kırsal alan ekipleri, program dahilinde başlattığı çalışma kapsamında Alanya’nın farklı mahallelerindeki grup yollarında bakım, onarım ve yama çalışmaları yapıyor. Alanya’nın doğusundaki Demirtaş Vadisi’nde bulunan ve geniş bir alana yayılan Çamlıca Mahallesi yolları da program kapsamında elden geçiriliyor. Mahalleye giden grup yolunun bozulan yerlerinin asfaltı temizlenerek yama yapılıyor. Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney, "Kış mevsimi öncesi yapılan çalışmalardan mahalle sakinleri memnun. 2019 yerel seçimlerine kadar Alanya merkez ve kırsal mahallelerdeki tüm talepleri yerine getirip halkımıza hizmetin en iyisini götüreceğiz" dedi.

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Son Güncelleme: 28.09.2017 10:18
Anahtar Kelimeler:
çamlıca MahallesiBüyükşehir Belediyesi
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