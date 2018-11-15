Çamlıca yayla yolunda ulaşım güvenle sağlanacak

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, bu kapsamda Çamlıca Yaylası yolunu öncelikle genişleterek, güvenli hale getirdi. Alt yapı çalışmaları süren yolda, stabilize dolgu işlemine başlandı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. 6.5 kilometrelik Çamlıca Yayla yolu önümüzdeki yıl asfalt programına alınacak.

DİKENLİ YAYLASI YOLUNA BAKIM

Alanya ile Karaman’ı bir birine bağlayan Dikenli Yaylası yolunda ise geçtiğimiz hafta sonu yoğun yağışlar sonrası heyelan meydana geldi. Olaydan kısa süre sonra bölgeye giden Kırsal alan ekipleri çöken yolda dolgu, bozulan yerlerde ise yama ve bakım onarım çalışması yaptı. Kısa sürede tamamlanan çalışmaların ardından yol vatandaşların hizmetine açıldı.