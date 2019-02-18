Çamlıca Mahallesi'de çalışmalar tam gaz

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü’nün Alanya Çamlıca Mahallesi’nde gerçekleştirdiği içme suyu hattı döşeme çalışmaları tamamlanmak üzere.. Hat çalışmalarının tamamlandığı noktalarda ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Alan ekipleri çalışıyor. Yoldaki çukurlar doldurulurken, yağmur suyu gideri olarak kullanılan şarampoller ise temizleniyor. Diğer noktalarda ise bakım ve onarım çalışmaları iş makineleriyle sürdürülüyor. Yoğun bir şekilde devam çalışmalar sonucu yol trafiğe açık hale getirildi.