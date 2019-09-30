Meryem KANBEROĞLU

ALANYA Müftüsü Dr. İhsan İlhan, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Müftü İlhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Manevi hayatımızın vazgeçilmez müesseseleri olan camiler ve camilerde hizmet veren görevlilerin toplum hayatındaki önemine dikkat çekmek üzere her yıl ekim ayının ilk haftası, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, 1-7 Ekim tarihleri arasını içeren ekim ayının ilk haftasını 1986 yılında “’Camiler Haftası’ olarak ilan etmiş ve o zamandan itibaren bu hafta ‘Camiler Haftası’ olarak kutlanmıştır. 2003 yılından bu yana ise bu haftaya din görevlileri de ilave edilerek ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Hafta münasebetiyle her yıl farklı bir temayı ön plana çıkaran Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl ise ‘Cami ve Hayat’ temasının ele alınmasını kararlaştırmıştır.

‘CAMİLER EĞİTİM YUVALARIMIZDIR‘

Camiler hayatımızın merkezidir. Camilerimiz; inanan gönüllerin huzur bulduğu, manen beslendiği, kardeş bedenlerin birleşerek tek vücut olduğu, elem ve sevinçlerin paylaşıldığı, yaratılış gayesi olan kulluğun yüce yaratıcıya topluca arz edildiği, Müslüman bünyedeki şahadetin defalarca yinelendiği, mübarek ve müstesna mekânlardır. Camilerimiz, dargınların barıştığı, kin ve düşmanlıkların unutulduğu, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin telkin edildiği, çalışma azminin aşılandığı, güzel ahlakın işlendiği, eğitim yuvalarımızdır. Camilerimiz, bulundukları yörenin sosyal hizmetlerinde, devamlı ışıldayan ve çevresini aydınlatan bir kandil gibidirler. Camilere cemaat olmak ise, maddî ve manevî bakımdan, o mübarek mekânları imar ve ihya etmek demektir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: ‘Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve âhiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekat veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.’ Başka bir ayette de ‘Mescidler (camiler) şüphesiz Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın (ve kulluk etmeyin)’.Peygamber Efendimiz, hicret yolculuğunda ilk olarak Kuba Mescidi’ni, Medine’ye ulaştığında ise Mescid-i Nebevî'yi inşa ettirmiş, böylece kurulacak şehirler için cami merkezli bir şehir modeli ortaya koymuştur. Medine döneminde cami, günlük hayatın merkezinde yer almıştır. Böylece cami etrafında bütünleşen bir hayat, şehrin birliğini sağlamıştır. Cami yapımıyla ilgili olarak Peygamberimiz, ‘Bir kimse, Yüce Allah’ın rızasını gözeterek bir mescid inşa ederse, Allah da ona cennette bir köşk hazırlar’ buyurmuştur.

‘CAMİLERİMİZİ GÖREVLİLERİMİZDEN

AYRI DÜŞÜNMEK MÜMKÜN DEĞİL’

Camilerimizi din görevlilerimizden ayrı düşünmek de mümkün değildir. Çünkü günün beş vaktinde camide bulunan, hatta zamanlarının çoğunu camide geçiren din görevlilerimiz, cami ile iç içe olmuşlar, adeta cami ile özdeşleşmişlerdir. Görevlilerimiz sadece camiye gelen cemaatle yetinmeyerek, görev yaptıkları yerlerdeki hastalar, çocuklar, yetimler, öksüzler, fakirlere de yakın ilgi göstererek onların dertleriyle yakından ilgilenmekte, bir Müslüman doğduğunda kulağına ezan okumasına, isim verilmesine, sünnet merasiminden, askere uğurlanmasına, nikah ve düğün merasimlerinden cenaze merasimlerine kadar imkan dâhilinde meşru her zeminde toplumun her kesimine ulaşma gayretindedir. Din görevlileri zengin ile fakir arasında rehberlik eden, hastaları ziyaret eden, dargınların arasını düzelten, gençler, çocuklar ve cemaatle ilgilenen acı tatlı günlerinde yanlarında olan, dinimizi halka en güzel şekilde anlatan, özü sözü ve davranışı ile iyi bir din ve gönül adamıdır.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Toplumda din ve sosyal hizmet gönüllüleri olarak çalışan din görevlilerimize gereken önemin verilmesi, birlik ve beraberliğimizin sembolü olan camilerimizin fonksiyonlarını, ferdi ve toplumsal hayatımızdaki yeri ve önemini daha iyi ortaya koyabilmek, yeni yetişen nesillerimiz üzerinde cami ve mescitler hakkında kalıcı izler bırakabilmek amacıyla, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ kapsamında ‘Cami ve Hayat’ teması kapsamında ilçemizde çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirilecek etkinliklerde camilerin sevgi, bilgi ve birlik mekânı olduğuna dikkat çekilecek, camiyi dini, toplumsal ve mimari yönü ile hayatın merkezine, şehrin kalbine taşımanın önemi üzerinde durulacak, böylece camilerimizin tarihte yüklendikleri misyonun tekrar canlandırılmasına katkı sağlanacaktır.‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, camilerin yapımında emeği geçen, din hizmetinde ömür tüketen ve rahmete kavuşan bütün kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, bu hizmetlerde daim olan görevlilerimize başarılar temenni ediyor, herkesin Camiler ve Din Görevlileri haftasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."