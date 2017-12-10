Cami yangını!

1955 yılında Barbaros Mahallesi'nde inşa edilen Baklacı Camisi'nde, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Camiden alev ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında cami kullanılmaz hale geldi.

Baklacı Camisi'nde incelemelerde bulunan İl Müftüsü Arif Gökçe, hasar tespit çalışması yaptıklarını söyledi. Yangının saat 03.30'da meydana geldiğini belirten Gökçe, yangını uçucu madde bağımlılarının çıkardığını tahmin ettiklerini anlattı.

Gökçe, yangının camiye yakın vatandaşlarca fark edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Şu anda yangından mütevellit içeride tahribat var. İnşallah Valiliğimiz, Müftülüğümüz ve diğer devlet birimleriyle burayı en kısa zamanda asli hüviyetine döndüreceğiz. Tabii faili ya da failleri konusunda, Emniyetimiz şu anda gerekli incelemeyi yapıyor. Caminin içinde ve çevresinde kameralar var. Oralardan bir şey elde edilebilirse, failler tespit edilmiş veya fail tespit edilmiş olacak. Burada dine, Diyanete, Müftülüğe, camiye dini bir saldırı olduğu kanaatinde değiliz. Havalar soğudu. Ben şahsen, dışarıda üşüyen, dışarıda yatıp kalkan insanların bunu yaptığı kanaatini taşıyorum. Doğru olmayabilir de. Gerekli incelemeler, araştırmalar yapılıyor."