Cam filmine ilk ceza 206 lira, ikincisinde ise trafikten men

DENİZLİ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan rutin kontrollerde camında film olan araç sürücüleri uyarılıyor.



Özellikle sürücünün görüş açısını kapatan filmlerin ise sökülmesi isteniyor.

Ayrıca araç camında film olan sürücülere aracın bu şekilde vizeden de (muayene) geçmeyeceği uyarısı yapılıyor.



Trafik ekipleri filmlerin bir an önce sökülmesi gerektiğini, ilk cezanın 206 TL olduğunu, ikinci cezada ise aracın trafikten men edileceğini belirtiyor.