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Cam filmine ilk ceza 206 lira, ikincisinde ise trafikten men

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin kontrollerde camlarda bulunan cam filmleri ile ilgili de uyarılarda bulunuluyor. Şoförün görüş açısını kapatan ve araç içinde kimin olduğunu göstermeyen cam filmleri söktürülüyor

Cam filmine ilk ceza 206 lira, ikincisinde ise trafikten men

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin kontrollerde camlarda bulunan cam filmleri ile ilgili de uyarılarda bulunuluyor. Şoförün görüş açısını kapatan ve araç içinde kimin olduğunu göstermeyen cam filmleri söktürülüyor

06 Kasım 2017 Pazartesi 08:34
Cam filmine ilk ceza 206 lira, ikincisinde ise trafikten men
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DENİZLİ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan rutin kontrollerde camında film olan araç sürücüleri uyarılıyor.
 
Özellikle sürücünün görüş açısını kapatan filmlerin ise sökülmesi isteniyor.
Ayrıca araç camında film olan sürücülere aracın bu şekilde vizeden de (muayene) geçmeyeceği uyarısı yapılıyor.
 
Trafik ekipleri filmlerin bir an önce sökülmesi gerektiğini, ilk cezanın 206 TL olduğunu, ikinci cezada ise aracın trafikten men edileceğini belirtiyor.

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Cam FilmDenizli Emniyet MüdürlüğüTrafik Denetleme Şube Müdürlüğü
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