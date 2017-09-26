'Çalışma arzumuz törpülenmedi'

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Aylık Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. ALTSO Meclis Başkanı Metin Atalay'ın başkanlık ettiği toplantıda oda başkanı Mehmet Şahin, yönetim kurulu faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. ALTSO Başkanı Şahin, konuşmasında öncelikle ertelenen oda ve borsa seçimlerine değindi. Şahin, "İlgili mevzuat gereği 2017 yılı Ekim ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanması gereken odamız organ seçimleri Alanya Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde 1 Ekim Pazar günü gerçekleşecekti. Seçimlerimizle ilgili ve adaylar meslek grupları çalışmalarına başlamışlar ve oldukça yoğun bir çalışma temposu yürütmekteydi. Bu süreçte Bakanlar Kurulu'nun 21 Eylül tarihli toplantısında gerekli görülen lüzum üzerine tüm oda ve borsaların seçimlerinin 2018 Nisan ayında yapılması kararşlaştırıldı. Hatırlayacağınız üzere aynı süreci 2013 yılında gerçekleştirilen oda seçimlerinde de yaşamıştık. O zaman da seçimlerin ertelenmesiyle ilgili alınan karar nasıl bizlerin çalışma arzularını törpülemediyse, şimdi de seçime kadar ilk günkü şevkle odamız faaliyetlerine, çalışmalarına devam edeceğiz. Hükümetin bu erteleme kararını alırken mutlaka göz önüne aldığı hususlar vardır diye düşünüyorum. Malumlarınız olduğu üzere son dönemde Kuzey Irak ile ilgili yaşanan gelişmelerin de alınan bu kararda etkisi olabileceğini düşünüyorum. Hükümetin almış olduğu bu karar saygı duyuyorum. Şahsıma gösterdiğiniz teveccüh ve verdiğiniz destek için bir kez daha sizlere ve üyelere teşekkür ediyorum. Yine sizlerden aldığımız güçle Alanya'mız ve odamız üyeleriyle ara vermeden vargücümüzle çalışmalara devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu erteleme kararının Alanya'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'PROTOKOL YAPACAĞIZ'

Göç İdaresi ile ilgili protokol yapılacağını belirten Şahin, "Alanya'da 37-38 bin yabancı olduğu biliniyor. Göç İdaresi de kurulduğu aşamada toplam 16-17 ili kapsıyordu. Göç İdaresi, İçişleri Bakanlığı nezdinde kurulan bir birimdi. 17 ilde Göç İdaresi birimi açılacaktı. Bu süreçte biz Alanya'ya da Göç İdaresi açılması gerektiğinden hareketle o dönemim Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros'u, Alanya Yabancılar Meclisi Abdullah Karaoğlu ile yabancılardan oluşan bir heyetle ziyaret ettik. Alanya'ya Göç İdaresi'nin kurulmasına öncülük ettik. Geçici olarak Göç İdaresi Alanya'ya kuruldu ama fiziki ortam yetersizdi. Memurların çalışma ortamı yetersizdi. Uygun bir yer bakılmasının talimatını vermiştik. Yeni yer bulundu. Atatürk Evi Müzesi'nin hemn yanıbaşındaki evi kiraladık. Önümüzdeki haftalarda Göç İdaresi açılacak. Yarın (bugün) inşallah Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ile protokolü yapıp Antalya Valiliği'ne gönderip onayını alıp bir an önce Göç İdaresi birimini yeni yerine taşıyıp personel takviyesi ve personel gelmesi için öncü olacağız. Göç İdaresi inşaat ve emlak sektörü için direkt ilgilendiren bir birim. Göç İdaresi'nin rahatlaması için ilk başta yaptıysak yine tekrarlayacağız ve oraya personel takviyesi yapacağız" diye konuştu.

'ŞEHRİN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTECEĞİZ'

ALTSO İmalatçılar Sanayi Sitesi Kooperatifi üyeleriyle 21 Eylül'de odada bir araya geldiklerini aktaran Şahin, "Güzelbağ Sanayi Sitesi ile gelinen son nokta hakkında üyelerimizle bilgi paylaşımında bulunduk. Bildiniz gibi Güzelbağ Sanayi Sitesi kurulabilmesi için arazinin harca esas değer üzerinden alınması gerekiyordu. İllgili mezvuzat gereği odamız adına bu araziyi ancak rayiç değeri üzerinden alabileceğimiz için bunu da öncülük ederek başta meclis üyemiz Mahmut Köseoğlu olmak üzere sektörde faaliyet gösteren üyelerimizle bir sanayi kooperatifi kurmuştuk. Söz konusu arazinin kooperatif adına tahsisi için öncelikle bölgenin küçük sanayi sitesi olarak lekelenmesi gerekiyordu. Bu sürecin de hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için işlem yetkisini girişimlerimiz sonucu bakanlıktan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne aldık. Burası sanayi sitesi olsaydı tek tek ihaleye girmemiz gerekiyordu. Bunu küçük sanayi sitesi haline getirebilmemiz için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki yetkiyi Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne aldık. Büyükşehir Belediyesi'nde de lekeleme işlemleri tamamlandıktan sonra askı süreleri bitti ve Mili Emlak'tan başvurduk. Maliye Bakanlığı'nın komisyonları ve İl Deftardarlığı'ndaki prosedürleri yerine getirerek aşama aşama Ankara İrtibat Ofisi'nin de desteğini alarak yakınen takip ettik. Bunun sonucunda geçen hafta Başbakan Binali Yıldırım adına, müsteşar yerin tahsis edilebilmesi için imzayı attı.

İmalatçı firmalar sanayi sitesi bizim dönemimizde başlattığımız bir proje.

İmalatçı firmalar adına kooparatif kurduk. Üyelerimizden gelen talapler doğrultusunda da hızlı bir şekilde bu aşamaya getirdik. Hem mermerci, demirci, mobilyacı gibi imalatçıları Güzelbağ Sanayi Sitesi'ne taşıyıp, bu esnafa rahat bir çalışma ortamı sağlayacağız hem de şehrin marka değerini yükselteceğiz. İsteyen imalatçı firmalar oraya gidebilecek. Şu anda talep bayağı bir fazla. Şu anda bizim yerimiz yetersiz geliyor, ekleme yapacağız. Bizim sanayi sitesinin toplamı 70 dönüm. Şimdi 250 dönüm alana sanayi sitesini kuracağız" dedi. Yönetim kurulu faaliyetlerinin ibra edilerek kabul edilmesinin ardından kimsenin söz almadığı dilek ve temenniler bölümüyle meclis toplantısı sona erdi.