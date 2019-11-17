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Çalışırken borçlanana vergi indirimi

Doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanmalar çalışırken yapılırsa vergiden indiriliyor. Erken emeklilik için ödeyeceğiniz paranın en az yüzde 15’ini devlet karşılıyor. Askerlikte kazanç en az 2 bin 210 lirayı, doğumda ise en az 2 bin 947 lirayı buluyor

GÜNCEL 17.11.2019, 12:37
Çalışırken borçlanana vergi indirimi
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SOSYAL güvenlik mevzuatımız hem erkek hem kadın sigortalılara borçlanma ile erken emeklilik fırsatı sunuyor. Sigortadan önce askerlik yapan erkekler borçlanarak 1 yıl erken emekli olurken kadınlar sigortadan sonraki üç çocuğa kadar borçlanarak çalışmadan 6 yıl prim kazanabiliyor.
Yine yurtdışındaki çalışmalar da borçlanılarak emeklilik primi olarak saydırılıyor. Erkeklerin borçlandıkları süre kadar işe giriş tarihleri geri gidiyor ve emeklilikleri 1 yıl öne alınıyor. Kadınlarda ise eksik primler tamamlanarak 6 yıl daha fazla çalışmadan emekli olunuyor. Her çocuk için 720 gün borçlanılarak 2 bin 160 gün yani 6 yıllık prim kazanılıyor.
 
HER OCAK'TA ARTIYOR
 
Yurtdışı borçlanma asgari ücretin yüzde 45'i kadar olurken diğerleri yüzde 32'si kadar hesaplanıyor. Bir aylık en az doğum ve askerlik borçlanması 2019 yılı için 818 lira 68 kuruş olarak tahsil ediliyor. En az rakamdan düşünüldüğünde 18 aylık askerlik borçlanması 2019 yılı için 14.736,39 TL'yi, 24 aylık bir çocuk borçlanması ise 19.648,52 lirayı buluyor.
 
Her yıl Ocak ayında asgari ücret arttığında borçlanılacak en az tutar da değişiyor. Tavandan borçlanmak isteyenler ise bu tutarın 75 katına kadar fazla para ödeyebiliyor. Fazla ödemek emekli maaşını artırıcı rol oynuyor. Ancak emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlara bakıldığından en alt seviyeden ödemek daha avantajlı olacaktır.
 
VERGİDEN İNDİRİN
 
Gelir Vergisi Kanunu'na göre ücretliler, borçlanma amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yaptıkları prim ödemelerini, vergi matrahından indirebiliyor.
 
Ödeme toptan yapılmışsa, ödenen tutara ulaşıncaya kadar, ücretlerin vergiye tabi tutarından indirim yapılabiliyor.
 
Vergi indiriminden yararlanabilmek borçlanma belgesinin işverene verilmesi gerekiyor.
 
Belgenin işverene verildiği aydan başlamak üzere ödenen tutarın tamamı kazançtan indirilebiliyor.
 
NASIL HESAPLANIYOR
 
Asgari ücretli bir çalışan 2019 yılı için aylık 326,20 TL (AGİ hariç) gelir vergisi ödüyor. 18 aylık askerlik borçlanması için 14.736,39 lira ödediğinde borçlanılan tutarın tamamı bitene kadar her ay indirim uygulanıyor.
 
İlk ayda uygulanacak tutar vergi matrahı kadar yani 2.174,64 TL olacak. Toplam ödeme bitene kadar bu indirim devam edecek. Böylece 6 ayda 13.047,84 lira vergi matrahından düşülecek. 6 ay boyunca hiç vergi ödemeyeceği için aylık 326,20 lira cebinde kalacak.
 
Kalan 1.688,55 lira ise 7. Aydaki matrahtan düşülecek. (Takvim / Faruk Erdem)
Son ay vergisi 253,28 lira azalacak.
Toplamda vergi kazancı 2.210,50 lirayı bulacak.
 
Böylece devlet askerlik borçlanmasının yüzde 15'ini çalışan adına karşılamış oluyor.
Maaşı yüksek çalışanlarda kazanç daha da artıyor.
 
ÖRNEK HESAPLAMA
 
ASKERLİK BORÇLANMASI (14.736,39 TL)
 
Brüt asgari ücret 2.558,40 TL
Vergi matrahı 2.174,64 TL
İndirilecek tutar 2.174,64 TL (6 ay boyunca)
7. ay indirilecek tutar 1.688,55 TL
6 ay ödenecek vergi 0 TL
Aylık kazanç 326,20 TL
Toplam kazanç 2.210,50 TL
 
BİR ÇOCUK BORÇLANMASI (19.648,52 TL)
 
Brüt asgari ücret 2.558,40 TL
Vergi matrahı 2.174,64 TL
İndirilecek tutar 19.571,76 TL ( 9 ay boyunca)
10. Ay inecek tutar 76,76 TL
9 ay ödenecek vergi 0 TL
Aylık kazanç 326,20 TL
Toplam kazanç 2.947,32 TL
 

#borç #vergi
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