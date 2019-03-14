Çalışanların mazeret izni hakkı var mıdır?

ÇALIŞANLAR, geçerli bir mazeret gösterdikleri durumlarda işlerinden izin alma hakları olup olmadığını merak ederken, hangi durumlarda mazeret izni alabileceklerini de öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

İŞÇİNİN MAZERET İZNİ VAR MIDIR?

İşçinin evlenmesi, evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün, çocuğunun olmasıhalinde ise 5 gün ücretli izin hakkı vardır. Ayrıcaişçilerin en az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen hastalığıolan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalıolarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılmasıkaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli izin haklarıbulunmaktadır. Bunun dışında herhangi bir işi için işçiye mazeret izni verilmesi şeklinde bir uygulama yoktur.