Çalışanların hafta tatili hafta sonu mu olmalıdır?

HAFTA tatili yasa ile çalışanlara tanınmış bir haktır. Çalışanlar haftada 24 saat kesintisiz izin yapma hakkına sahiptir. Peki haftalık izin hafta sonu mu kullanılmalıdır?

HAFTA TATİLİ HAFTA SONU KULLANILMAK ZORUNDA MIDIR?

İş Kanunu, hafta tatili ile ilgili olarak bu tatili hak etmek için hangi şartların yerine getirilmiş olması gerektiğini söyler ancak herhangi bir gün kıstası belirtmez. Yani hafta tatili haftanın herhangi bir günü kullanılabilir. Kanun, çalışanların haftada en az 24 saat kesintisiz hafta tatili hakkı olduğunu söyler.

İş Kanunu hafta tatili hakkında şöyle der: "Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir."