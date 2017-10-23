Çalışanlar dikkat! Yargıtay'dan ek iş yapana kötü haber

BİR restoranda aşçı olarak çalışan kişi, maaşını düzenli alamadığı gerekçesiyle ek gelir için sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden iş yaptı. Patron ise, iş sözleşmesindeki, 'işçi, işverenin yazılı izni olmaksızın başka bir işte çalışamaz ve ek iş yapamaz' şartını gerekçe göstererek, aşçıyı tazminatsız kovdu.

MAHKEME İŞÇİ LEHİNE KARAR VERDİ

İşçi, daha sonra işverenin aleyhine iş mahkemesine başvuruda bulundu. Mahkeme, iş yeri yetkilisinin kusurlu eylemleri ile davalı firmanın ekonomik durumunun olumsuz etkilenip, maaşlarının uzun süredir ödenmemesi karşısında davacının facebook hesabındaki beyanlarının feshi gerektirecek ağırlıkta bir eylem olmadığı yönünde karar verdi.

YARGITAYDAN KÖTÜ HABER

Ancak mahkemenin işe iade ettiği işçiye yargıtaydan kötü haber geldi. Yargıtay, 'işçinin işverenin yazılı izni olmaksızın başka bir işte çalışamayacağı ve ek iş yapamayacağı şartı aykırı davranışta bulunduğu ortadadır' diyerek mahkemenin kararını bozdu.

MASRAFLAR İŞÇİYE BIRAKILDI

Ayrıca, davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.980 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine oy birliği ile karar verildiği açıklandı.