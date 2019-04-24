Çalışanlar dikkat! Kullanılmayan yıllık izinler yanıyor mu?

Havaların ısınmasıyla içimizdeki tatil özlemi de tavan yaptı. İşte tüm senenin stresi ve yorgunluğunu atmak için beklenilen yıllık izinler hakkında merak ettiğiniz her şey...

Çalışanlar dikkat! Kullanılmayan yıllık izinler yanıyor mu?
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1 yılını doldurmayan izin yapamaz mı?
1 yılını doldurmayan izin yapamaz mı?
Çalışanlar yıllık izinlerini ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istediği kadar bölerek kullanabiliyor. Kullanılmayan izin süreleri yanmıyor.
2
Part-time çalışanların yıllık izinleri nasıl hesaplanır?
Part-time çalışanların yıllık izinleri nasıl hesaplanır?
Part-time çalışan işçilerin izin için gerekli 1 yıllık süreleri de işe başladıktan sonra geçen zaman olarak hesaplanır. Çalışmadıkları günler de bu hesabın içindedir.
3
İzin süresine resmi ve hafta tatili rastlarsa ne olur?
İzin süresine resmi ve hafta tatili rastlarsa ne olur?
Yıllık izin süresine denk gelen örneğin pazar tatili ya da bayram tatilleri izin süresine eklenir. 14 gün izni olan bir çalışan 2 günlük pazar tatiliyle 16 gün izin yapar.
4
İzin istenilen zamanda kullanılır mı?
İzin istenilen zamanda kullanılır mı?
Çalışanın bu hakkı olmasına rağmen, çalışma düzeni bakımından burada takdir hakkı işverendedir.
5
Kullanılmayan izin hakkı yanar mı?
Kullanılmayan izin hakkı yanar mı?
İzin hakkının yanması söz konusu değildir. Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler ya sonraki dönemde kullandırılır ya da iş akdinin feshedilmesi sırasında son maaştan parası ödenir.
6
Yıllık izinler bölünebilir mi?
Yıllık izinler bölünebilir mi?
Yıllık izin son düzenlemeye göre ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebilir.
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