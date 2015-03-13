Çalışanlar dikkat! Eğer istifa ederseniz...

CEM Kılıç, bugün köşesinde milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir konuya açıklık getirdi. Kılıç, istifa eden çalışanların tazminat alamayacağını hatta işyerine ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilecekleri konusunda uyardı.

İşte Kılıç'ın yazısından o bölüm:

İşveren işçisini işten çıkarmadan önce bunu işçisine bildirmek zorunda. Çalışma süresi 6 aydan kısaysa 2 hafta, 6 ay ile bir buçuk yıl arasındaysa 4 hafta, bir buçuk yıl ile 3 yıl arasındaysa 6 hafta, üç yıldan fazla olursa 8 hafta önce haber vermek zorunda.

İŞÇİ ÇALIŞMAK İSTEMEZSE 4 HAFTALIK ÜCRETİ KADAR PARAYI İŞVERENE ÖDEMEK ZORUNDA

5 yıldır çalışan işçiye eşyalarını hemen topla işyerinden ayrıl denemiyor. Sözleşmeyi bugün fesheden işveren 8 hafta daha işçiyi çalıştırmak zorunda. Bu 8 haftaya ihbar süresi deniliyor. İşveren işçisine bu süreyi vermez ve hemen işten çıkarmak isterse, 8 haftalık ücretini işçiye peşin olarak ödemek durumunda kalır. Bu paraya ihbar tazminatı deniyor.

Aynı durum işçi içinde geçerli. İşçi işvereni yüzüstü bırakıp ‘hadi ben gidiyorum’ diyemiyor. İşveren de 1 yıldır çalıştırdığı işçiye istifa ettiği gün ‘yerine adam bulana kadar 4 hafta daha çalış’ deme hakkına sahip. İşçi çalışmak istemezse 4 haftalık ücreti kadar parayı işverene ödeyerek işten ayrılabiliyor.

İstifa ederek işinden ayrılan işçi evlilik, askerlik veya İş Kanunu’nda belirtilen haklı nedenle istifa etmemişse kıdem tazminatı alamadığı gibi ihbar tazminatına da hak kazanamaz. Hatta işveren ihbar süresine uymasını ister ve işçi işe devam etmezse ihbar tazminatı ödemek durumunda kalabilir.