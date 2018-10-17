Çalış uyardı! ‘Bundan sonra af yok’

KISA mesafede yolcu almayan, taksimetre açmayan, fazla ücret almak için güzergâhı uzatan taksicilerle ilgili artan vatandaş şikâyetleri üzerine harekete geçildi. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9’ncu maddesine göre vatandaşı mağdur eden taksiciler için, valiliklere “genel emir” çıkarma konusunda talimat verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 İl valiliğine gönderilen genelgede, ticari taksilerde seyahat eden yolcuların güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmek için gerekli tedbirlerin alınması istendi. Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış konuya ilişkin Dim TV (dimtv.tv)’ye özel açıklamalarda bulundu.

Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…