Çalış'tan gece mesaisi

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürü Lokman Çalış, mesaiye gece de devam etti. Ruhsat başvurusu yapan işyerlerinde ekibiyle birlikte denetim yapan Çalış, turizm sezonu nedeniyle gündüz kapalı olup gece açık olan işletmeleri ziyaret ederek ruhsat almaya hak kazananların ruhsatlarını ve Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in hediyelerini takdim etti. Çalış, "Esnaf ziyareti de yaparak talep ve önerileri dinledik. Daha önce ruhsat alan işyerlerinde uygunluk denetimlerine devam ediyoruz. Başkan Yücel'in talimatları doğrultusunda turizm çarşılarında bölge esnafının yaşadığı sıkıntıların çözümü noktasında araştırma ve inceleme fırsatı bulduk. İşyerlerinde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Tüm esnaflarımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diliyoruz" dedi.