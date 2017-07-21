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Çalış'tan gece mesaisi

Müdür Çalış, turizm sezonu nedeniyle gündüz kapalı olan işyerlerini ekibiyle gece ziyaret edip hem ruhsatlarını teslim etti, hem esnafın sorunlarını dinledi

Çalış'tan gece mesaisi

Müdür Çalış, turizm sezonu nedeniyle gündüz kapalı olan işyerlerini ekibiyle gece ziyaret edip hem ruhsatlarını teslim etti, hem esnafın sorunlarını dinledi

21 Temmuz 2017 Cuma 14:13
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürü Lokman Çalış, mesaiye gece de devam etti. Ruhsat başvurusu yapan işyerlerinde ekibiyle birlikte denetim yapan Çalış, turizm sezonu nedeniyle gündüz kapalı olup gece açık olan işletmeleri ziyaret ederek ruhsat almaya hak kazananların ruhsatlarını ve Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in hediyelerini takdim etti. Çalış, "Esnaf ziyareti de yaparak talep ve önerileri dinledik. Daha önce ruhsat alan işyerlerinde uygunluk denetimlerine devam ediyoruz. Başkan Yücel'in talimatları doğrultusunda turizm çarşılarında bölge esnafının yaşadığı sıkıntıların çözümü noktasında araştırma ve inceleme fırsatı bulduk. İşyerlerinde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Tüm esnaflarımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diliyoruz" dedi.

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Son Güncelleme: 21.07.2017 17:43
Anahtar Kelimeler:
Ruhsat BaşvurusuLokman ÇalışMesai
Yorumlar
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DİNLEME DENETLE 2017-07-21 15:55:34

O FOTOĞRAFLARDAK İŞLETMELERİN HANGİSİ GÜNDÜZ KAPALI Kİ.:) ÖYLE BOŞ GEZECEĞİNE GEL KONAKLIDAKİ KALDIRIM TEZGAHLARINA RUHSAT SOR DÜKKANLARIN RUHSATLARINI SOR KURALA UYGUN İŞ YAPANLARI ENAYİ YERİNE KOYMA

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Y İSİMLİ VATANDAŞA İTHAFEN 2017-07-27 16:12:00

Y isimli arkadaş ne yapacan ki sen yorumcunun adını adresini denilen doğru mu sen ona bak arkadaşın dediği gibi dinleme denetle...

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Y 2017-07-21 22:27:35

Selamlar yorumunuzu okudum anladığım kadarıyla sizde esnafsınız öncelikle hayırlı işler dilerim.Ayrıca isminizi veya firmanızı bağışlarsanız özellikle sizide ziyaret etmek ister ithamda bulunduğunuz konularla ilgili istişare etmek isterim

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Misafir Avatar
İSİM Mİ:) 2017-07-27 09:21:00 @Y

ESNAF DEĞİLİM BU BİLGİNİZE. AYRICA İSTİŞARE EDİLECEK BİR KONU DEĞİL Kİ BU BAHSETTİĞİM GİDERSİNİZ KONAKLI YA TİTAN SELECT OTELİN ARKASINDAKİ CADDEYİ ANTALYA İSTİKAMETİNE DOĞRU ZİYARET EDİP ORADAKİ ARKADAŞLARLA İSTİŞARE EDERSİNİZ RUHSAT KONULARINDA YA DA RESMİ İZİN KONULARINDA

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