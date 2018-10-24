Çalış ÖTV indirimi istedi

ALANYALI taksicilerin sezondan sezone iş yaptığını söyleyen Recep Çalış, "Alanyalı taksicilerinin işleri sadece yaz sezonuna bağlı. Buna rağmen taksi fiyatlarının pahalı olduğunu düşünmüyorum. Akaryat fiyatının gün geçtikçe artması maliyetleri yükseltiyor. Sezonun iyi geçtiğini ifade eden Çalış, "Önümüzdeki sezonun da aynı sukunet içinde geçmesini temenni ediyorum. Kara taşımacılığı yapan esnafa Özel Tüketim Vergisi, akaryakıt indirimi sağlanırsa, maliyetler azaltılarak enflasyon oranında da belli bir düşüş sağlanabilir. Memleketin yükünü kara taşımacılığı çekiyor" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 16:00