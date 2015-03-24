Çalış canlı yayında

21 ve 23. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman Milletvekili ve MHP MYK Üyesi Alanyal ı Dr. Hasan Çalış “Memleketime hizmet etmek istiyorum” dedi ve Antalya’dan aday adayı oldu. Alanyalı hemşerilerinin desteğiyle milletvekili olmak isteyen Çalış, seçim çalışmalarına katılmak üzere geleceği Alanya’da halkın karşısına çıkacak. Dr. Hasan Çalış, siyasete bakışı, hedefleri ve ülke gündemine ilişkin konuların konuşulacağı programda kendisini de anlatacak. Gaye Coşkun’un sunduğu, bu akşam saat 20.30’da ekrana gelecek programa izleyiciler haberinmanseti@gmail.com adresinden soru, görüş ve düşüncelerini aktarabilecekler.

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