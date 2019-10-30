Çalınan ambulanstan haber var
Tıp Fakültesi'nden çalınan ambulanstan haber var
GÜNCEL 30.10.2019, 17:19
FATİH'TE bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin hasta nakil ambulansı anahtarı üzerindeyken gece saatlerinde çalındı. Alarma geçen polis, bir çok noktada 34 VZ 6202 plakalı ambulansı aradı. Terör şüphesi üzerine aracın plakası tüm birimlere dağıtıldı.
Göktürk'ten saat 16.30 sıralarında gelen bir ihbar üzerine polis, buraya yöneldi. İhbarcının belirttiği noktaya ulaşan polis, ormanlık alanda önlem aldı. Ambulansın bulunduğu belirtilen noktaya gitmek için takviye ekipler beklendi. Ambulansa yaklaşan polis, içindeki şüpheliyi görünce havaya ateş açtı. Ambulanstaki şüpheli gözaltına alındı. Polisin incelemesi sürüyor.
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