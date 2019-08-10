Çalıkoğlu Hayvancılık'tan bir ilk! 5 yıl boyunca kurbanlık alana plaket verdi
Kurban Bayramı’na saatler kala vatandaşların kurbanlık alma telaşı devam ediyor. Belirli yerlerde kurulan kurban satış yerlerinin yanı sıra farklı yerlerden de kurbanlık almak mümkün.
GÜNCEL 09.08.2019, 14:46 Melike Temir
ALPER KUTAY
ALANYA'NIN Mahmutseydi Köyü girişi Kuruçay Mevkii’nde, Hasan Çalık’a ait olan kurbanlık satış yerinde doğal yetiştirilmiş kurbanlıklar alıcısını bekliyor. Kurbanlıklarını beş yıldır Hasan Çalık’a ait olan yerden alan vatandaşlar ise bu bayramda bir sürprizle karşılaştı. Hasan Çalık, beş yıldır kurbanlık hayvanını kendisinden alan vatandaşlara tek tek plaket takdim etti. Çalık, “Niyetini al, kurbanını kes, yılın bereketlensin, Türkiye bereketlensin” dedi. Öte yandan Çalık, gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek güzel bir bayram diledi.
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