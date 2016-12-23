Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Çalık ayaz dinlemiyor

AKP Kadın Kolları Başkanı Şükran Çalık ve ekibi, soğuk havaya rağmen kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Çalık ayaz dinlemiyor

AKP Kadın Kolları Başkanı Şükran Çalık ve ekibi, soğuk havaya rağmen kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor

23 Aralık 2016 Cuma 15:17
Çalık ayaz dinlemiyor
banner404
Haber: Alper KUTAY
ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Şükran Çalık ve ekibi, Alanya'yı etkisi altına alan soğuk hava, sağanak yağmur ve kar yağışına rağmen kırsal mahalle ziyaretlerini ara vermeden sürdürüyor. Okurcalar ile Demirtaş arasındaki bölgede her evin kapısını çalıp halkın sorunlarını dinleyeceklerini söyleyen Çalık, "Bizler, vatandaşı sadece seçim dönemi değil her zaman hatırlayan bir partinin neferleriyiz. Demirtaş bölgesindeki Çamlıca, Fakırcalı ve Tırılar Mahallesi'nde ev ziyaretleri gerçekleştirdik. Hasta olan vatandaşlarımızın derdine ortak olup esnaf ve ev ziyaretleri de yaptık" dedi. Demirtaş'ın ardından Cikcilli Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapan, ardından Hamit Özçelik İlkokulu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası programına katılan Çalık ve ekibi, hafta sonu kırsal mahalle programlarının süreceğini bildirdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AkpŞükran ÇalıkDemirtaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bisiklette dünya zirvesine 'Alanya' damgası
Bisiklette dünya zirvesine 'Alanya' damgası
AKİSK'den Dim'e üyelik teklifi
AKİSK'den Dim'e üyelik teklifi
Başsavcı Yasin Emre, Alanya basınıyla buluştu
Başsavcı Yasin Emre, Alanya basınıyla buluştu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim