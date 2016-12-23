Çalık ayaz dinlemiyor

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Şükran Çalık ve ekibi, Alanya'yı etkisi altına alan soğuk hava, sağanak yağmur ve kar yağışına rağmen kırsal mahalle ziyaretlerini ara vermeden sürdürüyor. Okurcalar ile Demirtaş arasındaki bölgede her evin kapısını çalıp halkın sorunlarını dinleyeceklerini söyleyen Çalık, "Bizler, vatandaşı sadece seçim dönemi değil her zaman hatırlayan bir partinin neferleriyiz. Demirtaş bölgesindeki Çamlıca, Fakırcalı ve Tırılar Mahallesi'nde ev ziyaretleri gerçekleştirdik. Hasta olan vatandaşlarımızın derdine ortak olup esnaf ve ev ziyaretleri de yaptık" dedi. Demirtaş'ın ardından Cikcilli Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapan, ardından Hamit Özçelik İlkokulu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası programına katılan Çalık ve ekibi, hafta sonu kırsal mahalle programlarının süreceğini bildirdi.

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