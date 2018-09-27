Çalacak bir şey bulamayan hırsız bunu yaptı

Hırsızlık amacıyla bir iş yerine giren maskeli kişi, güvenlik kamerasınca kaydedildi

Çalacak bir şey bulamayan hırsız bunu yaptı
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ÇORUM Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde bulunan iş yerine gelen Ali  Şakir Sungur, dükkanının kapısının kırıldığını ve iki güvenlik kamerasından  birine zarar verildiğini fark etti.
 
İş yerinden herhangi bir malzemenin çalınmadığını belirleyen Sungur,  hırsızlık amacıyla dükkanına giren kişinin yakalanması için polise başvurdu.
Sungur, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde iş yerine  geldiklerinde kapının ve güvenlik kamerasının kırık olduğunu görünce durumu  polise bildirdiklerini belirterek, "İş yerinde çalacak bir şey bulamayan hırsız  kapıyı ve güvenlik kamerasını kırarak 2 bin liralık maddi zarara neden olmuş.  Hırsızın bulunmasını istiyoruz." dedi.
 
Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüde, maskeli kişinin saat  01.30 sıralarında kapıyı kırarak iş yerine girdikten sonra ilk önce yanında  getirdiği çekiçle güvenlik kamerasını kırdığı daha sonra da iş yerinin kasasını  bulamayınca iş yerinden uzaklaştığı görülüyor.
 

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