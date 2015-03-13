Çakır'a TOBB'da önemli görev

İNŞAAT Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Sekreteri ve Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu (TİMFED) Genel Başkan Vekili Alaattin Çakır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi'ne girdi.
TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu'na dayalı olarak kurulan Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi önceki gün TOBB'da toplandı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer başkanlığında yapılan toplantıda Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi'nin onaylanmasına müteakip yapılan divan başkanlığı seçiminde Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclis Başkanlığı'na İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, Genel Başkan Yardımcılığına Ali Aydın, Necip Nasır ve Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi Genel Koordinatörlüğü görevine Alaattin Çakır seçildi. Özer, Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi'nin TOBB'a bağlı olarak kurulduğunu ve birlikte çalışacağını, meclisin gücünü kanundan aldığını belirterek, bundan sonra bu meclisin sektörün sorun ve taleplerini karşılayacak ve takip edecek Türkiye'de kurulmuş en büyük sektör meclisi olduğunu belirtti. Çakır, toplantının sonunda mecliste yaptığı teşekkür konuşmasında meclisin inşaat sektörüne hizmet eden birçok önemli kurum ve kuruluşu kapsadığını, Türkiye'nin bu yönde kurulmuş en büyük kurumsal yapısı olduğunu ve sektör için etkin ve aktif çalışma yürüteceğini belirterek, koordinatörlük görevine seçilmesi sebebiyle teşekkür etti.
İMKON Genel Sekreterliği, TİMFED Genel Başkan Vekilliği ve TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi Üyeliği ve genel koordinatörlüğü görevleri sebebiyle, bölgenin ve Alanya'nın inşaat sektörünün genel sorunlarının çözümü, taleplerinin karşılanması ve takibi konularında Ankara'da etkin görev alan Çakır "Bir Alanyalı olarak, Alanya'mıza ve sektöre hizmet etmekten mutluluk duyarım" dedi. Desteklerinden dolayı üyelere teşekkür eden Çakır, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sektörün sorun ve taleplerinin ilgili makamlara iletilmesi ve çözümü noktasında tüm gayretleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
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Son Güncelleme: 13.03.2015 09:26
a.çakır, ilginç bir profil gerçi şimdilerde memlekette muteber ölçülere göre, tipik ve sıradan... yani zamanın ruhuna” uygun birisi. hatta aslında rte'dan sonra akp'nin genel başkanı ve başbakan olmalıydı!!! "hakkı yenildi” zavallının!!! zira, kendisi tam bir rte minyatürü... bu ülkenin hepten çivisi çıkmış yahu.. Allah beterinden saklasın ama; yaşadıkça daha neler göreceğiz, neler...