Çakarlı araca ceza kesen polisin neden açığa alındığı ortaya çıktı!

TÜRKİYE günlerdir durdurduğu çakar lambalı araçta bulunan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ile tartışan ve açığa alınan polis memuru N.Ç.'yi konuşuyor. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'dan açıklama geldi.

"BURADAKİ SIKINTI POLİSİN GÖREVİNİN DOĞRU YAPMAMASI"

Akşam'ın haberine göre Mustafa Çalışkan, "2017 yılında 22 milyon kişiye GBT yaptık. Her gün 100 bin kişiye GBT yapıyoruz. Tek bir şikayet gelmedi. Buradaki sıkıntı polis memurunun görevini doğru yapmamasıdır. O gün aracı çakar olduğu için durduruyor. Kendisi trafikçi değil. Hemen trafik ekibini çağırması gerekirdi. Bunu yapmıyor. 50 dakika boyunca aracı bekletiyor. İl Emniyet Müdür Yardımcısı olay yerine gelene kadar aracı salmıyor. Nitekim gereken yapılıyor ve 106 TL ceza kesiliyor. Konunun İl Milli Eğitim Müdürü'yle bir ilgisi yoktur. O gün araçta o hareket kime yapılırsa yapılsın aynı şeyi yapardık. Biz polisiz, kanunlar neyi emrederse onu uygularız. Kimseyi ayırmayız. Polisin hiç kimseyi keyfi bekletmeye ne bir hakkı ne de yetkisi vardır. Müfettiş atadık. En ince noktasına kadar konunun takipçisi olacağım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Durdurduğu çakar lambalı araçta bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü ile tartışan ve açığa alınan baş polis memuru N.Ç. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. "Polise karşı gelerek kimlik vermeyen, aracını aratmayan, beni görevim başında tehdit eden araçtaki 2 şahıstan ve bu 2 şahıs hakkında işlem yaptırmayan İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç.'den davacıyım" diyen N.Ç., 2 Mart'ta verdiği dilekçesinde özetle şunları söylemişti:

"28 Şubat 2018 tarihinde saat 20.20 civarında Avrasya Tüneli Avrupa girişi Yenikapı uygulama noktasında emniyet şeridini ihlal ederek hızlı bir şekilde çakarlarını yakarak gelen 34 M.. plakalı siyah renkli, ...marka, camları siyah film kaplı olması nedeniyle içerdeki şahıs veya şahısları göremediğim şüpheli aracı durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedim. Sürücü ehliyetini vermesine rağmen arkada oturan 2 şahıs 'İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü' olduğunu iddia ederek kimlik vermediği gibi 'Sen milli eğitim müdürünün görevini biliyor musun? Seninle görüşürüz' diyerek cep telefonundan birilerini aradı. Arkada oturan diğer şahıs da 'Adını soyadını ver' diyerek kimlik vermedikleri gibi üst araması ve araç kontrolünü de yaptırmadı.

"SEN KİMSİN İŞLEM YAPIYORSUN" DEDİLER

Aracın plakasını Emniyet Müdürlüğü'nün tabletinde sorguladığımda ise aracın ...VIP Hizmetler Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına 179...vergi numarasıyla kayıtlı olduğu, araç hakkında korunan araç olduğuna dair şerh olmadığını gördüm. Araç ve şahıslar olay yerindeyken asayiş şube müdürlüğüyle yaptığım telefon konuşmasında ilgili şahıslar hakkında herhangi bir işlem yapmamam istendi. Ben de 'Kanun ve yönetmelikler ne emrediyorsa onu yapacağım' dedim. Daha sonra uygulama noktasına İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç. ve Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı B.B. gelerek bana 'Sen kimsin bu araca işlem yapıyorsun? Hadi git burdan' diyerek beni görev yerimden kovarak görevimi yapmamı engelledi. Ben de kendisine 'Emri yazılı verin uygulayayım' dedim. 34 M...plakalı araç kontrol yapılmadan bırakıldı, araç olay yerinden ayrılıp Avrasya Tüneli'ne girdi. Bunun üzerine olayla ilgili tutanak tuttum.

"BAKANIN TALİMATINI YERİNE GETİRDİM"

Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde sayın İçişleri Bakanı'nın görsel ve yazılı medya kanalları üzerinden talimat vererek, 'Polis araçlarının dışındaki çakarlı araçlara gereken cezai işlemleri yapın' emriyle birlikte kanun maddeleri kapsamında görev yaptım. Polise karşı gelerek kimlik vermeyen, aracını aratmayan, beni görevim başında tehdit eden araçtaki iki şahıstan ve bu iki şahıs hakkında işlem yaptırmayan, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç. hakkında kolluk kuvvetinin görevini engeleme, görevli olduğum noktadan yazılı emir olmadan beni kovması, diğer polis memurları karşısında küçük düşürülmemden dolayı davacı ve şikâyetçiyim."

EMNİYET: CEZAYI MAKUL SÜREDE KESMEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde konuyla ilgili yapılan açıklamada, aracın usulsüz çakar kullanmaktan durdurulduğunu doğrulanırken şöyle denilmişti: "Aracın makul sürede gerekli cezai işlemin uygulanıp 7 gün içerisinde çakarlarını söktürmesi tebliğ edilerek gönderilmesi gerekirken, işlem yapılmadan 50 dakika bekletildiği, ilgili başpolis memuruna telsiz ve telefon vasıtasıyla ulaşılamaması üzerine sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısının kontrol noktasına gelerek durdurulan araca cezai işlemi uygulatıp gerekli tebligatı yaptırdıktan sonra uygulama noktasından gönderdiği belirlenmiştir."

Emniyet Müdürlüğü ayrıca polis memurunun aracı uzun süre bekleterek İstanbul Milli Eğitim Müdürü'ne kötü muamelede bulunduğu ve personel yoklamasında eksik çıkan memurları amirlerine bildirmediği gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADA POLİSE DESTEK YAĞDI

Öte yandan N.Ç.'nin görevine iadesi ve İl Milli Eğitim Müdürü'nün görevden alınması için change.org'da imza kampanyası başlatıldı. Kampanya kısa sürede çığ gibi büyüdü.