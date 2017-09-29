Çağla Şıkel’e 1 milyon liralık vergi borcu

BİR yandan önemli defilelerde boy gösteren Çağla Şıkel, bir yandan da adını taşıyan youtube kanalında videolar paylaşıyor. Şimdilerde son derece yoğun bir tempoda koşturan Şıkel ne yazık ki bu yoğun temposu sırasında eski muhasebecisinin yaptığı bir kumpasa maruz kalmış.

ESKİ MUHASEBECİ ŞOKU

Çağla Şıkel vergi dairesinden gelen 1 milyon lira borcunuz var ifadesini görünce adeta şok oldu. Bu gelişme üzerine harekete geçen Şıkel, eski muhasebecisinin adına sahte fatura keserek bu işi gerçekleştirdiğini öğrendi. Eski muhasebeci ise yurt dışına kaçmış.