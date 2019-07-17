Çağdaş Yaşam’dan yaz etkinliği: Çocuklar Alanya tarihini öğreniyor

ÇAĞDAŞ Yaşamı Destekleme Derneği Alanya Şubesi yetkilileri, etkinlikle ilgili, “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çocuk Kulübü olarak her yıl yaz okulu yapmaktayız. Bu yıl yaz okullarımızın 7’incisini yapıyoruz. Bu sene derneğimizin yeri değişti. Hayriye ve Bahri Ergün Eğitim Evi olarak Kale Yolu Caddesi’nde yeni yerimize taşındık. Hayriye ve Bahri Ergün çiftinin çocuklarına bize bu imkanı sağladıkları için teşekkürü bir borç biliyoruz. Bugün burada yaptığımız etkinlikle Alanya’da sahip olduğumuz değerleri çocuklarımıza öğretmek istiyoruz. Etkinliklerimizi buna göre planlıyoruz. Alanya Tersanesi de bildiğiniz gibi Selçuklular’dan kalma Orta Çağ’ın ayakta olan en güzel, en büyük tersanesi olarak çocuklarımıza hem bu mekanı tanıtmak, hem de bu mekanda daha kalıcı anılarının oluşması için öğrenmeyi drama ve resim yoluyla yaptırmaya çalışıyoruz. Aynı uygulamaları geçen sene de yapmıştık. Çocuklarımız bu etkinliklerle Alanya’daki tarihi değerlere çok daha fazla sahip çıkar diye düşünüyoruz. Bir eğitim derneği olarak çevre eğitimi ve çevremizdeki tarihsel değerlerin öğretimi bizim için çok önemli” açıklamasında bulundu.Büke Yaşar ve Burcu Arar ise etkinliklerin her sene tekrar ettiğini söyleyerek, “Öğrencilerimizin yaşadıkları bölgenin tarihi güzelliklerini tanıyarak öğrenmelerini amaçlıyoruz” dediler.