Çağdaş'tan kaçırılmayacak fırsat

ALANYA’NIN seçkin ayakkabı mağazalarından, Ali Çobanoğlu’nun sahibi olduğu Çağdaş Kundura, başlattığı kampanyalarla dikkat çekiyor. Şekerhane Mahallesi, Hacı Karanfil Sokak üzerinde, Alanya Belediye Düğün Salonu karşısında 21 yıldır Alanyalılara hizmet veren Çağdaş Kundura’da kadın ve çocuk botları 50 TL’den satışa sunuluyor. Erken başlayan sezon sonu indirimlerinin vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü söyleyen Çağdaş Kundura yöneticileri, bu fırsatı kaçırmak istemeyenleri mağazalarına davet ediyor. Yılların verdiği deneyim ve güler yüzlü personeliyle Alanyalılara hizmet veren Çağdaş Kundura, her zevke ve bütçeye hitap ediyor.