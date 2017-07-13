‘ByLock’ kullanan 19 kişi tutuklandı

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 30 Haziran Cuma günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Özel Harekat polislerinin de katılımı ile operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ’cülerin gizli haberleşme ağı “ByLock”u kullandığı belirlenen ve konuşmaları deşifre edilen kamu personeli, polis ve eşlerinden oluşan 9’u kadın 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 19 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.