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Buzağı çift başlı doğdu, görenler şaştı kaldı

Elazığ'da bir inek çift başlı buzağı doğurdu. Talihsiz yavru 10 dakika hayatta kaldıktan sonra yaşamını yitirdi

Buzağı çift başlı doğdu, görenler şaştı kaldı

Elazığ'da bir inek çift başlı buzağı doğurdu. Talihsiz yavru 10 dakika hayatta kaldıktan sonra yaşamını yitirdi

23 Mart 2018 Cuma 13:54
Buzağı çift başlı doğdu, görenler şaştı kaldı
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ELAZIĞ'IN Baskil ilçesine bağlı Aşağı Kuluşağı köyünde hayvancılık yapan Hikmet Sakmak, ineğinin doğum vaktinin gelmesi üzerine veterinere haber verdi. Köye gelen veteriner Mehmet Kaplan'ın müdahalesiyle yaptırılan doğumda inek, iki başlı bir buzağı yavruladı. Yaklaşık 10 dakika hayatta kalan buzağı daha sonra öldü.

"BÖYLE VAKALARIN HAYATTA KALMAZI ZOR"

Hayvana kendisinin müdahale ettiğini belirten Veteriner Hekim Mehmet Kaplan, "Hayvan doğuramıyordu. Beni çağırdılar. Ben de müdahale ettim. Buzağı çift başlı olarak doğdu. Yaklaşık 10 dakika hayatta kaldı ve ardından öldü. Böyle vakaların yaşaması zaten zor" dedi.

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ElazığBuzağıçift BaşAşağı Kuluşağı Köyü
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