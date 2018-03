Büyükşehir’den yatırım atağı

Alper KUTAY ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürü Faruk Karaçay, daire başkanlarıyla birlikte bugün Alanya’ya geldi. Karaçay, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi’nde Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ve Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ ile bu yıl içinde Alanya’ya yapılacak su ve kanalizasyon yatırımları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Yaklaşık 1 saat süren toplantıdan sonra Alanya’ya yapılacak yatırımlar netleşti. Görüşme esnasında Güney ve Uludağ, Alanya merkez ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerindeki sorunlar ve bunların çözümü konusunda Karaçay’a bilgi verdi. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Güney, “ASAT Genel Müdürlüğü, önümüzdeki aylarda yatırım atağı başlatıyor” dedi. SU VE KANALİZASYOIN HATTI GELİYOR Antalya genelinde su ve kanalizasyon konusunda yaklaşık 50 milyon TL’lik yatırım yapılacağını ifade eden Güney, “Bu yatırımlar kapsamında Alanya’ya 35 kilometre su ve 15 kilometre kanalizasyon hattı yapılacak. Okurcalar, Konaklı ve Payallar Mahallesi’ndeki su sorunlarının tamamen ortadan kaldırılması için çalışma başlattık. Arıtma tesislerinin tamamı da elden geçirilecek. Bunun yanı sıra arıza ve benzeri sorunlara her an müdahale edecek ekipler kurduk. Önümüzdeki aylarda gece vardiyası da oluşturacağız. Amacımız, Alanya’ya en iyi hizmeti getirmek. Bu konuda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel ve ASAT Genel Müdürü Sayın Faruk Karaçay bize her türlü desteği veriyor” diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.