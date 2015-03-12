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Büyükşehir’den yatırım atağı

ASAT Genel Müdürü Karaçay ile yaklaşık 1 saat 2015 yılı yatırım programını görüşen Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney, “Alanya’ya yapılacak yatırımlar için düğmeye bastık” dedi

Büyükşehir’den yatırım atağı

ASAT Genel Müdürü Karaçay ile yaklaşık 1 saat 2015 yılı yatırım programını görüşen Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney, “Alanya’ya yapılacak yatırımlar için düğmeye bastık” dedi

12 Mart 2015 Perşembe 14:19
Büyükşehir’den yatırım atağı
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Alper KUTAY ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürü Faruk Karaçay, daire başkanlarıyla birlikte bugün Alanya’ya geldi. Karaçay, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi’nde Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ve Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ ile bu yıl içinde Alanya’ya yapılacak su ve kanalizasyon yatırımları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Yaklaşık 1 saat süren toplantıdan sonra Alanya’ya yapılacak yatırımlar netleşti. Görüşme esnasında Güney ve Uludağ, Alanya merkez ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerindeki sorunlar ve bunların çözümü konusunda Karaçay’a bilgi verdi. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Güney, “ASAT Genel Müdürlüğü, önümüzdeki aylarda yatırım atağı başlatıyor” dedi. SU VE KANALİZASYOIN HATTI GELİYOR Antalya genelinde su ve kanalizasyon konusunda yaklaşık 50 milyon TL’lik yatırım yapılacağını ifade eden Güney, “Bu yatırımlar kapsamında Alanya’ya 35 kilometre su ve 15 kilometre kanalizasyon hattı yapılacak. Okurcalar, Konaklı ve Payallar Mahallesi’ndeki su sorunlarının tamamen ortadan kaldırılması için çalışma başlattık. Arıtma tesislerinin tamamı da elden geçirilecek. Bunun yanı sıra arıza ve benzeri sorunlara her an müdahale edecek ekipler kurduk. Önümüzdeki aylarda gece vardiyası da oluşturacağız. Amacımız, Alanya’ya en iyi hizmeti getirmek. Bu konuda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel ve ASAT Genel Müdürü Sayın Faruk Karaçay bize her türlü desteği veriyor” diye konuştu.
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Son Güncelleme: 12.03.2015 13:25
Anahtar Kelimeler:
ASATBüyükşehirYatırım
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