Büyükşehirden sosyal belediyecilik örneği

ALANYA’NIN kırsal mahallelerinde yaşayan çocuk, genç, yaşlı bireylere doktor, hemşire, sosyolog, psikolog, kuaför hizmeti verildi. Çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi, kadınlara kuaförlük hizmeti sunulurken, yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan bireyler ise sağlık kontrolünden geçirildi.

8 BİN 257 KİŞİYE YERİNDE HİZMET

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler, Sağlık ve Kültür Dairesi Başkanlıkları kırsal bölgelerde oturan vatandaşları, mahallelerinde ve evlerinde ziyaret ederek, derdine çare oluyor. Merkeze uzak olan, şehre gelip gitme şansı daha az olan, hasta, yaşlı, çocuk ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen sosyal projeyle Alanya 8 bin 257 kişiye hizmet verildi.



45 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞTI

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Dairesi Başkanlarının idaresinde gerçekleştirilen çalışmaya, doktor, hemşire, sosyolog, psikolog, kuaför ve yardımcı personel olmak üzere 45 kişilik bir ekip katıldı. 4 kişiden oluşan ekipler gittikleri mahallelerde evlere dağılarak, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç olan vatandaşlara yerinde hizmet verdi.

ALANYA KIRSALI’NIN TAMAMI GEZİLDİ

Sosyal alanda yerinde verilen hizmet Alanya Dim Vadisi’nden başladı, doğu, Batı ve Kuzey’indeki 68 mahallenin tamamı ve bazı yaylalarda gerçekleştirildi.

Kırsal mahallelerdeki çocuklara Diş Doktoru tarafından, diş temizliği, bakımı ve fırçalama teknikleri uygulamalı anlatıldı. Ayrıca diş macunu, diş fırçası, konuyu anlatan broşür ve boyama kitapları hediye edildi.

İHTİYAÇ SAHİBİ 1783 KİŞİYE SOSYAL KART

Alanya Merkez ve Kırsal mahallelerdeki vatandaşlardan sosyal güvencesi olmayan, ihtiyaç sahibi aileler de tespit edilerek sosyal kart talepleri alındı. Sosyologlar evlerde incelemelerde bulundu. Bu çalışmalar neticesinde son beş yılda Alanya’da 1783 kişiye sosyal kart verildi.

DOKTORLAR MUAYENE ETTİ

Bakıma ihtiyaç duyan hastalar ve engellileri evlerinde ziyaret eden sağlık ekipleri, sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Ayrıca hasta olan yaşlı kadın ve erkekler tek tek muayene edildi. Tansiyonları ve şekerleri ölçülen hastaların sağlıkla ilgili şikayetleri dinlendi. Durum önem arz edenler sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.



İLK KEZ KUAFÖRLE TANIŞAN KADINLAR HİZMETTEN MEMNUN

Mobil Kuaför TIR’ında ise genç, yaşlı, ve çocuklara saç kesimi, tıraş, cilt bakımı, el ve ayak tırnakları bakımı konularında hizmet verildi. İlk kez cilt bakımı yaptıran ve kuaförle tanışan bayanların keyfine diyecek yoktu. Çocukların da saçları tıraş edildi. Kızların ise saçları istedikleri şekillerde örüldü. Yaşlı bireyler, “ Bunca yıldır ilk kez bir berber ayağımıza kadar gelerek bize tıraş ediyor. Allah bu hizmeti ayağımıza kadar getiren Menderes Türel başkanımdan razı olsun” dedi.



ENGELSİZ ULAŞIM

Alanya’da 2017’den itibaren hizmet veren Engelsiz Ulaşım Aracıyla hastane ve resmi kurumlarda işi olan engelli vatandaşlara hizmet veriliyor. Kendi imkanlarıyla bir yerden bir yere gitme şansı olmayan engelli vatandaşlar, Engelsiz Ulaşım Aracıyla istedikleri yerlere götürülerek, işi bitince tekrar evlerine bırakılıyor. Bugüne kadar toplam 80 vatandaşa 1100 kez Engelsiz Ulaşım Aracıyla hizmet verildi.