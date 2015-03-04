Büyükşehir’den müjde: ‘Yazın sivri olmayacak’

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Sivrisinek Timi işbaşı yaptı. Gruplar halinde çalışan ekipler Alanya merkez başta olmak üzere şehrin tamamında sivrisinekle mücadele edecek. Büyükşehir Yasası kapsamında sivrisinekle mücadele görevini üstlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinasyon Merkezi, Sivrisinekle Mücadele Timi’ni erkenden oluşturdu ve çalışmalara dün itibariyle başladı. 'GİRİLMEDİK YER BIRAKMAYACAĞIZ' Çalışmalar hakkında bilgiler veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "Geçtiğimiz yıl özellikle belde belediyelerinin sivrisinekle mücadele konusunda gerekli çalışmayı yapmamasından ötürü yaz boyu büyük sıkıntılar yaşandı. Bu yıl benzer sorunlar olmaması için ekiplerimizi kurduk. Alanya merkezden başlayarak Alanya’nın tamamında sivrisinekle mücadele çalışması yapacağız" dedi.