Büyükşehir'den Alanya yayla yoluna bakım

GEÇTİĞİMİZ yıl sıcak asfaltla kaplanan Gedevet Yaylası Yolu'nun zemin nedeniyle bozulan yerlerinde bakım ve onarım çalışması yaptı. Bölgeye giden iş makineleri önce bozulan yerlerde söküm çalışması yaptı, ardından bu alanlar ekipler tarafından sıcak asfaltla kaplandı.

Alanya'ya en yakın yayla olan Gedevet Yaylası'nın yanı sıra bölgeye yakın mahallelere de ulaşımın sağlandığı yol, aynı zamanda yerli yabancı binlerce turistin de kullandığı önemli bir güzergah.

Vatandaşlar yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, " geçen yıl asfaltlanan yolumuz çok güzel oldu. Zemin kayması nedeniyle bozulan yerlerde bakım ve onarım çalışması yapıldı. Ulaşımı oldukça rahatlatan ve yöremize bu yatırımları getiren " Hizmetin Ustası " Menderes Türel başkan ve ekibine teşekkür ediyoruz " dediler.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2018, 08:33